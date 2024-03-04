بلجيكا ترسل مساعدات لإسقاطها جوا على غزة

بروكسل/سما/

انطلقت ظهر الاثنين، طائرة عسكرية بلجيكية من العاصمة بروكسل باتجاه الأردن، لإيصال مساعدات إنسانية جوا لسكان قطاع غزة.

وكان في وداع الطائرة التي انطلقت من مطار ميلسبروك العسكري، وزيرات الخارجية حجة لحبيب الدفاع لوديفين ديدوندير والتعاون التنموي كارولين غينيز، بحسب مراسل الأناضول.

وتقل الطائرة على متنها مستلزمات طبية ومواد تنظيف وتعقيم بقيمة 500 مليون يورو.

ومن المقرر أن تتوجه الطائرة إلى الأردن ثم بالتعاون معها سيتم إلقاء حزم المساعدات بالمظلات فوق شمال غزة.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما استدعى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".