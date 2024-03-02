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الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين خلال مداهمات بالضفة

الأحد 03 مارس 2024 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين خلال مداهمات بالضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، خمسة مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من عيسى محمد عطا زعول، وباسل محمد إسماعيل زعول، وموسى إبراهيم زعول بعد مداهمة منازل عائلاتهم في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

كما اعتقلت المواطن أحمد عوني طقاطقة بعد مداهمة منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وسلمت الشاب علي كريم عساكرة من بلدة العساكرة شرق بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت الطالبة في جامعة النجاح حليمة أبو عمارة بعد مداهمة منزل عائلتها في شارع المدارس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس برفقة جرافة عسكرية، وقامت بعمليات تخريب لبعض الشوارع.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية إكتابا شرق مدينة طولكرم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها وحققت مع سكانها ميدانيا، واعتقلت الأسير المحرر تيسير الجابر وأخضعته للتحقيق قبل أن تفرج عنه.

#الاحتلال #الضفة الغربية

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