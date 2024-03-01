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"معجزة" بعد 9 أيام.. إنقاذ أسرة غزية من تحت الأنقاض وأجسامهم "هياكل عظمية" (فيديو)

السبت 02 مارس 2024 01:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"معجزة" بعد 9 أيام.. إنقاذ أسرة غزية من تحت الأنقاض وأجسامهم "هياكل عظمية" (فيديو)



غزة/سما/

في ما وُصف بـ"المعجزة"، تمكنت أسرة فلسطينية مكونة من 5 أفراد من الخروج على قيد الحياة من تحت أنقاض منزلهم بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية قبل 9 أيام.

ونشر الدفاع المدني الفلسطيني مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، معلقا عليه بالقول: "بعد 9 أيام تحت الأنقاض ورغم قلة الامكانيات وبمعدات يدوية بدائية تمكنت طواقم الدفاع المدني من إنقاذ الطفل "أحمد نعيم" وأربعة من أفراد عائلته أحياء في ظروف صعبة وقد أصبحت أجسادهم هياكل عظمية، من تحت أنقاض منزلهم الذي استهدفته طائرات الاحتلال بالصواريخ وهوما أدى الى ارتقاء 30 شهيدا حينها في حي الزيتون وسط مدينة غزة".

 

وأثار مقطع الفيديو غضبا وحزنا كبيرين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين"، وأضاف آخر: "حسبنا الله ونعم الوكيل"، وكتب أحدهم معلقا: "الله يعينهم ويساعدهم اهل غزة وحسبي الله علي اليهود".

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