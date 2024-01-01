جون ستيوارت ينتقد تغطية CNN "لمجزرة الطحين" في غزة

واشنطن/سما/

انتقد المذيع الأمريكي جون ستيوارت تغطية CNN لمجزرة الطحين التي قتلت فيها القوات الإسرائيلية وأصابت أكثر من 800 فلسطيني في غضون دقائق، وذلك بعدما فتحت النار على الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.

جون ستيوارت ينتقد تغطية CNN لمجزرة الطحين

إذ قال مقدم برنامج The Daily Show إن تغطية CNN لمجزرة الطحين باستخدام وصف "الحادث الفوضوي" لا يليق بوصف المجزرة التي وقعت مساء الخميس 29 فبراير/شباط 2024.

إذ كتب في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ملاحظة لشبكة سي إن إن.. (حادثة فوضوية) هذه تستخدم عندما يقتحم طلاب الجامعة ملعب كرة السلة، وليست مذبحة في طابور الطعام".

لاقت التغريدة تفاعلاً كبيراً، إذ أعجب بها أكثر من 85 ألفاً، فيما أعاد تغريدها أكثر من 17 شخصاً، كما شوهدت ولاقت وصولاً اقترب من 3 ملايين في أقل من 24 ساعة على نشرها.

وأعاد مشاركة التغريدة عدد من مذيعي وصحفيي شبكة "سي إن إن" نفسها، بما في ذلك دانا باش الذي يقدم برنامج State of the Union الإخباري، ورئيس المذيعين المحليين للشبكة جيم أكوستا، وجون بيرمان، وهو مذيع مشارك لبرنامج Anderson Cooper 360°.

تغطية CNN لمجزرة الطحين

يأتي استخدام الشبكة الأمريكية لهذا المصطلح في خضم تغطياتها للمجزرة، إذ نشرت خبراً عبر حسابها المخصص للأخبار العاجلة على "إكس" استخدمت فيه توصيف "الحادثة الفوضوية/المُضطربة".

وكتبت: "قال مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 100 شخص قتلوا وأصيب نحو 700 آخرين في الحادثة المضطربة التي فتحت فيها قوات الدفاع الإسرائيلية النار أثناء انتظار الناس للحصول على الطعام في غزة".

استخدمت التوصيف نفسه في خبر آخر؛ إذ كتبت نصاً "قُتلَ على الأقل 104 أشخاص وأُصيبَ 760 آخرون في الحادثة الفوضوية/المُضطربة، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة"، ثم أتبعت الفقرة بجملة حول عدم تأكدها من دقة الأرقام التي تنقلها عن المصادر الفلسطينية، بالقول: "لا يمكن لشبكة (سي إن إن) تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل".

واستخدم هذا التوصيف في الفقرة الأخيرة من أحد أخبارها تحت عنوان "القوات العسكرية الإسرائيلية تقول إنه حدثت حالتان منفصلتان لشاحنات المساعدات في غزة – مما يتعارض مع شهادات شهود العيان".

مجزرة الطحين

يأتي هذا بعدما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على تجمع من مئات الفلسطينيين الذين ينتظرون وصول شاحنات المساعدات في جنوب مدينة غزة، بمنطقة "دوار النابلسي"، وقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر أن ذلك أسفر عن قتل 112 فلسطينياً، بينما أصيب 760 آخرون.

جون ستيوارت ينتقد إدارة بايدن

قبل عدة أيام؛ انتقد ستيوارت في حلقة برنامجه إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدين، إذ وصف الوضع في غزة بأنه "مروع" في ظل "5 أشهر من القصف الوحشي" دون اقتراب من إيجاد حل أو "محاولة إسرائيل أو الولايات المتحدة أو الدول العربية إيقاف معاناة الأبرياء".

كما انتقد بعد انتقاد المسؤولين الأمريكيين لإسرائيل على شاكلة انتقاد روسيا خلال حربها في أوكرانيا، وقال ساخراً: "ألم يكن بوسع الولايات المتحدة أن تقول لإسرائيل ذلك عندما أعطيناها كل القنابل. إنها قنابلنا. وهذا يشبه تاجر المخدرات الذي يأتي ومعه كمية كبيرة ويقول: لا تسهر طوال الليل".

كذلك اعتبر أن ما تعلنه حكومة إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عن مواصلة الحرب حتى القضاء على حماس غير منطقي، وقال: "هل تخططون للقضاء على حماس من خلال تدمير غزة بأكملها؟"، مؤكداً أن "حماس فكرة"، ولا يوجد قنابل تقتل الأفكار، وسخر من المدة الزمنية التي يحتاجها تدمير الأفكار.