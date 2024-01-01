فيديو... جيش الاحتلال ينفذ مجزرة بحق المواطنين على دوار النابلسي غرب مدينة غزة

غزة / سما /

تحولت شاحنة مخصصة لنقل المساعدات لقطاع غزة، إلى شاحنة لنقل جثامين الشهداء والمصابين، إثر مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين قرب دوار النابلسي شمالي قطاع غزة، صباح الخميس 29 فبراير/شباط 2024.

حيث استهدف قصف للاحتلال الإسرائيلي شارع الرشيد قرب دوار النابلسي شمالي قطاع غزة، وأصاب شاحنة محملة بالمساعدات للأهالي هناك، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

ولم يصدر تعقيب فوري عن وزارة الصحة في قطاع غزة حول عدد الشهداء والمصابين.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عدداً من الفلسطينيين على متن الشاحنة بين شهيد وجريح عقب استهدافهم بقصف الاحتلال.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.