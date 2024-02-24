جندي إسرائيلي فرنسي ينشر صورة له مع ملابس داخلية نسائية من أحد منازل غزة (صور وفيديو)

غزة/سما/

تداولت منصات التواصل الاجتماعي صورة لجندي في الجيش الإسرائيلي مع مجموعة من الملابس الداخلية النسائية في أحد منازل غزة. وذكر نشطاء أن الجندي الذي ظهر في الصورة ويدعى “بنيامين” يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية، وقد نشر الصورة على حسابه في موقع للتعارف.

ويخدم نحو 4185 جنديا ممن يحملون الجنسية الفرنسية بين قوات الجيش الإسرائيلي التي تشارك في الحرب على قطاع غزة.

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الصور المماثلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر من خلالها الانتهاكات الأخلاقية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.