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لماذا اختار أردوغان زيارة مسجد وضريح الإمام الشافعي مع السيسي؟

الخميس 15 فبراير 2024 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا اختار أردوغان زيارة مسجد وضريح الإمام الشافعي مع السيسي؟



القاهرة/ سما/

كشفت وسائل الإعلام المصرية سبب اختيار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة مسجد وضريح الإمام الشافعي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

 
 

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إنه ربما يعود سبب زيارة أردوغان لمسجد وضريح الإمام الشافعي في القاهرة تحديدا، إلى الدور الذي لعبته أنقرة في ترميم مسجد الإمام الشافعي في مشروع ضخم عام 2012، فحينها قرر الأزهر الشريف وتركيا إنشاء مركز فكري للاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي لمواجهة التشدد والإسلاموفوبيا.

وفي عام 2012، قررت تركيا تنفيذ مشروع ترميم الجامع الأزهر ومسجد الإمام الشافعي وفرشهما بالسجاد وبناء عمارة للطلاب الأتراك الدارسين في الأزهر الشريف وإعادة تحسين سبيل ومدرسة السلطان محمود، وجاء ذلك خلال آخر زيارة للرئيس التركي لمصر، وفقًا لما ذكره السفير التركي في مصر في ذلك الوقت.

وأظهر هذا المشروع الضخم، الذي نفذته تركيا في عام 2012، مدى اهتمام تركيا بالثقافة الإسلامية العريقة في مصر، والحرص على التعاون مع القاهرة في الحفاظ عليها وتجديدها، وهو ما تكلل بزيارة الرئيس التركي أردوغان لمسجد وضريح الإمام الشافعي على هامش زيارته لمصر. 

وأبدى الرئيس "أردوغان" سعادته بزيارة معالم القاهرة التاريخية والإسلامية، مؤكدا اعتزازه البالغ بحضارة الشعب المصري العريقة.

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