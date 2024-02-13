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استشهاد فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي وسط غزة

الثلاثاء 13 فبراير 2024 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي وسط غزة



غزة/سما/

استشهد الفنان والإعلامي الفلسطيني علاء قدوحة برفقة عدد من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.


وأفادت مصادر صحية باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة"، وأن من بين الشهداء الفنان الفلسطيني علاء قدوحة وجميع أفراد عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقدوحة يعد من بين أشهر الفنانين على منصة "تيك توك" وكان يظهر في مشاهد عدة على أنه "ضابط إسرائيلي" وله عدد من الأعمال الدرامية الفلسطينية.


وفي السياق، أفادت مصادر محلية باستشهاد 18 فردا من عائلة "درويش" جراء قصف القوات الإسرائيلية لمنزلهم في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشال الشهداء من تحت أنقاض المنزل.

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