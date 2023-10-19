وفد من حماس برئاسة هنية يلتقي رئيس المخابرات التركية

غزة/سما/

التقى وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن.

وقالت حركة "حماس" في تصريح صحفي اليوم السبت، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ووفد من قيادة حماس، التقى اليوم، السيد إبراهيم قالن رئيس جهاز المخابرات التركي والوفد المرافق.

وبُحث، خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في القطاع.

واستعرض وفد حماس والوفد التركي، آخر ما وصلت إليه مباحثات تبادل الأسرى.

وذكرت حماس: "جرى التأكيد خلال اللقاء على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي أساس الاستقرار في المنطقة".