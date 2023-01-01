جيش الاحتلال يقتحم ساحة مستشفى “الأمل” بخانيونس

غزة/سما/

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد مرور 10 أيام من حصاره.

وقالت الجمعية (غير حكومية)، في بيان نشرته على منصة “إكس”: “قوات الاحتلال تقتحم في هذه الأثناء ساحة مستشفى الأمل، وتتمركز أمام البوابة الخارجية لقسم الاستقبال والطوارئ”.

وأوضحت الجمعية أن الجيش “يطلق النار بكثافة في ساحة المستشفى”.

وفي بيان آخر، أكدت الجمعية أن “المستشفى يواصل معالجة الجرحى والمرضى على وقع الرصاص والقصف”.

وتابع: “استقبل المستشفى اليوم 7 شهداء من بينهم موظف في الجمعية، و9 إصابات”.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن الأوضاع في مستشفيات مدينة خان يونس المحاصرة للأسبوع الثاني على التوالي، “كارثية”، محذرة من “استشهاد عدد من الجرحى والمرضى جراء الاستهداف المتكرر وعدم توفر الإمكانيات الطبية ونفاد الطعام”.

ولليوم العاشر على التوالي، يفرض الجيش الإسرائيلي حصاره على مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل، وسط معاناة شديدة يعيشها الطواقم الطبية والمرضى والنازحون المتواجدون فيهما.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء 26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.