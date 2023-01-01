  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نائب في الكونغرس الأمريكي: لا يوجد أطفال أو مدنيون أبرياء في غزة (فيديو)

الأربعاء 31 يناير 2024 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب في الكونغرس الأمريكي: لا يوجد أطفال أو مدنيون أبرياء في غزة (فيديو)



واشنطن/سما/

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي عن ولاية فلوريدا، بريان ماست، وهو يدعو إلى إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، نافيا وجود أطفال أبرياء هناك.

ويُظهر الفيديو ناشطتين تتحدثان إلى ماست وتسألانه: “هل رأيت صور الأطفال الذين قتلوا؟”، فيردّ بالإجابة أن “هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين”.

ثم تقول الناشطتان إن إسرائيل دمرت البنية التحتية في غزة، أكثر مما تم تدميره في مدينة دريسدن الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية، فيردّ النائب الجمهوري بالقول إن “هناك بنية تحتية أخرى يجب تدميرها.. هنالك المزيد الذي يحتاج إلى تدمير”.

 

ويصف ماست الأمم المتحدة بأنها غبية لأنها أنشأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في حديثه على إعلان واشنطن تعليق دعمها للوكالة.

ووبّخت الناشطتان عضو الكونغرس الأمريكي، وقالت إحداهن: “أنت بلا قلب.. هل تدرك مدى قسوتك؟ هؤلاء الأطفال يذبحون، والآن تريد أخذ القليل الباقي من الطعام والماء والإمدادات والدواء؟”.

وكان ماست قد خدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووقف داخل الكونغرس الأمريكي في شهر أكتوبر 2023، مرتديا زيّه العسكري الإسرائيلي.

وكتب في تغريدة نشرها يوم 13 أكتوبر على حسابه في منصة إكس، إلى جانب عدة صور له وهو يرتدي الزي العسكري الإسرائيلي: “باعتباري العضو الوحيد الذي خدم في كل من جيش الولايات المتحدة وجيش الدفاع الإسرائيلي، سأقف دائما مع إسرائيل”.

 

 

 

 

الأكثر قراءة اليوم

"تنتظر رد حماس".. خطة لوقف إطلاق النار في غزة

"إنترسبت": القوات الأمريكية في العراق كانت على أهبة الاستعداد للمشاركة في الحرب على غزة

غالانت يقترح على نتنياهو وغانتس موعدا لإجراء انتخابات

تقرير: مصر تضغط على "إسرائيل" وتحذرها قبل شهر رمضان من تطورات خطيرة

بسبب امتناعه عن فتح تحقيق في الإبادة الجماعية بغزة..جمعيات تونسية تقاضي كريم خان

كيف يرى الإسرائيليون الصفقة المقترحة لتبادل الأسرى مع حماس؟

لا تؤيد اغلاق الاونروا بشكل فوري .. حكومة نتنياهو تخشى من كارثة بغزة تجبرها على وقف الحرب

الأخبار الرئيسية

نتنياهو لأهالي الأسرى: سأُقر أي صفقة لإطلاق سراحهم حتى "وإن أدت إلى انهيار الحكومة"

1744470622

قطر: ننتظر رد حماس على الصفقة

أكسيوس: الولايات المتحدة تدرس "اعترافا محتملا" بالدولة الفلسطينية

لابيد: مستعدون للانضمام للحكومة بدلا من بن غفير وسموتريتش من أجل إنقاذ الأسرى

"حماس": مقترح باريس يتضمن انسحاب قوات الاحتلال وتمكين عودة النازحين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية