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"نحن لسنا ماعزا".. بن غفير لواشنطن: "لن نصبح جمهورية موز"

الأربعاء 31 يناير 2024 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نحن لسنا ماعزا".. بن غفير لواشنطن: "لن نصبح جمهورية موز"



القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلا: "هل بدأوا إدارة دولة إسرائيل رسميا"، مشددا على "أننا لن نصبح جمهورية موز ولن نصبح ماعزا".

وقال بن غفير في الجلسة العامة للكنيست: "لن نسمح بوضع تنتصر فيه "حماس" مئات القتلى من جيش الدفاع الإسرائيلي ليسوا ماعزا، ومئات القتلى ليسوا ماعزا، وسكان الجنوب ليسوا ماعزا، ومواطنو إسرائيل ليسوا ماعزا. لست ماعزا، وأنا يا سيادة رئيس الوزراء لست ماعزا".

 
 
 
 

وشدد على "أننا لن نسمح بوضع تنتصر فيه حماس. 500 جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي لم يسقطوا عبثا، لن نسمح بالإفراج عن آلاف القتلة"، مؤكدا أن "الجمهور لن يوافق، ونحن لن نوافق. لدينا التزام بإعادة المختطفين ولكن لدينا التزام بعدم تعريض أمن مواطني إسرائيل للخطر. نحن بحاجة للتأكد من أن 7 أكتوبر لن يحدث مرة أخرى".

وهاجم بن غفير الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: "لقد بدأوا إدارة دولة إسرائيل رسميا دون تحديثها؟ لن نصبح جمهورية موز، ربما هذا ما يريدون أن يقرره لنا الرئيس جو بايدن".

وتوعد بن غفير أمس الثلاثاء، بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة "سيئة" مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.

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