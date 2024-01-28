فيديو : استشهاد الشاب “أبو ستة” صاحب الصرخة الشهيرة “ولّعت” بعد إحراقه دبابة

غزة / سما/

تداول ناشطون على مواقع التواصل خبر استشهاد الشاب عاهد عدنان أبو ستة الذي اكدوا انه صاحب الكلمة الشهيرة “ولّعت” أثناء مقاومته لجيش الاحتلال في قطاع غزة.

وكان الشهيد قد ظهر في مقطع فيديو نشرته سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– قبل أسابيع بعد تدميره دبابة إسرائيلية وهو يقفز فرحا صارخا: “ولّعت”، في إشارة لاحتراق الدبابة. وقالت مصادر محلية إن أبو ستة استشهد بمعسكر خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكتب الكاتب والشاعر جهاد الترباني عبر حسابه على منصة إكس: “بقلوب مؤمنة ورؤوس شامخة أزف إليكم خبر استشهاد ابن خالي المقاوم البطل عاهد عدنان أبو ستة صاحب مقولة #ولعت أثناء مقاومته لجيش الغزاة الصهاينة”.

وقبل أيام، استشهد الشاب مهند رزق محمد جبريل صاحب العبارة الشهيرة “حلل يا دويري” في مواجهات مباشرة مع جيش الاحتلال في غزة.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة (حماس)- نشرت فيديو لاستهداف قوة إحتلالية بقذيفة مضادة للتحصينات بمنطقة جحر الديك شرقي المحافظة الوسطى في القطاع، وبعد أن أطلق الشهيد قذيفته احتفى بنجاحه في استهداف المنزل الذي تحصن به جنود الاحتلال بعبارة “حلل يا دويري” داعيا الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إلى تحليل عمليته .