استشهاد صاحب المقولة الشهيرة “حلل يا دويري”

غزة/سما/

تداولت مصادر عائلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر استشهاد مهند رزق جبريل، صاحب المقولة الشهيرة “حلل يا دويري” والتي رددها في فيديو سابق نشرته كتائب القسام، يظهر استهداف جنود إسرائيليين بغزة.

وأعلن طارق جبريل، أحد أقارب الشهيد في حسابه على فيسبوك، خبر استشهاد مهند، وقال: “صاحب الكلمة المشهورة والتي سمعها كل العالم على قناة الجزيرة (حلل يا دويري)… يرتقي إلى الجنان بعدما أثخن في أعداء الدين الخنازير”، وفق قوله.

بهذا يُكشف النقاب عن أن الشهيد مهند كان مقاتلا في كتائب القسام، وتحديدا في “دائرة الإعلام العسكري”.

وقال ناشطون على مواقع التواصل، إن مهند خريج كلية الإعلام في جامعة فلسطين.

وكانت عبارة (حلل يا دويري) في إشارة إلى الخبير العسكري الأردني، فايز دويري، الذي يظهر على قناة الجزيرة لتحليل الحرب الإسرائيلية على غزة، قد اشتهرت بشكل كبير جدا بين مستخدمي منصات التواصل، وسمعها كل العالم.

بدوره، عبّر اللواء دويري، عن فخره واعتزازه بهذه العبارة، مؤكدا أن سيستمر في تحليلات فيديوهات المقاومة الفلسطينية، وتكتيكاتها في مواجهة قوات الاحتلال.