  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قبل ساعات من قرار لاهاي.. اتصال أمريكي بأحد أقطاب دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

الجمعة 26 يناير 2024 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قبل ساعات من قرار لاهاي.. اتصال أمريكي بأحد أقطاب دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل



سما / وكالات /

استبق وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن قرار لاهاي اليوم بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل "لارتكابها إبادة جماعية في غزة" بمحادثة نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور.

وشدد بلينكن لباندور على دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في "ضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر الإرهابية أبدا"، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وأشار في البيان إلى أن بلينكن ونظيرته الجنوب إفريقية ناقشا "الحاجة إلى حماية أرواح المدنيين، وضمان استمرار المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والعمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

هذا وتترقب حكومة جنوب إفريقيا صدور حكم محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل، اليوم الجمعة.

وأجرت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11-12 يناير الجاري محاكمة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاكها للاتفاقية حول الإبادة الشاملة في قطاع غزة.

ومن شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي عليها، ويتوقع مراقبون أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها. بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية يوم أمس.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل: حماس تطالب بوقف إطلاق النار وضمانات لبقائها في السلطة وعدم استهدافها مستقبلا ..

"جاءت لتكحلها فأعمتها".. طالبة أمريكية حاولت نفي تهمة "الإبادة الجماعية" عن إسرائيل فزل لسانها

افتتاح مطعم في الاردن يحمل اسم "7 أكتوبر" واسرائيل تندد..

إجراء إسرائيلي ينذر بتصعيد كبير.. "مولدات احتياطية وهواتف أقمار اصطناعية"

قطر: لن نعرّض المحادثات بشأن المحتجزين لدى حماس للخطر بسبب خلافات مع أفراد

ما هو محور فيلادلفيا؟ ولماذا يسعى نتنياهو إلى السيطرة عليه؟

هآرتس: "إسرائيل" وحماس توصلتا إلى تفاهمات حول معظم بنود صفقة لتبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

القناة 12 تكشف عن شروط حماس لصفقة تبادل جديدة مع اسرائيل..

65b2933f4c59b774d25b5128 (1)

مديرا المخابرات الإسرائيلية والأميركية يبحثان اتفاقاً بشأن المحتجزين في غزة

Gaza-mother

مدير منظمة الصحة العالمية في كلمة جياشة العواطف: أوضاع غزة "جحيمية" (فيديو)

إجراء إسرائيلي ينذر بتصعيد كبير.. "مولدات احتياطية وهواتف أقمار اصطناعية"

نيويورك تايمز: هكذا تسعى "إسرائيل" لدحض تهمة الإبادة الجماعية في غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية