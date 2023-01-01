وزير إسرائيلي: السلطة هي الكيان الأكثر معاداة للسامية وسيطرتها على غزة خطوة انتحارية

القدس المحتلة / سما/

قال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، الأحد، إن “على إسرائيل أو قوة دولية أن تسيطر على غزة بعد الحرب”، معتبرا أن سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع “خطوة انتحارية”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شيكلي، وهو وزير من حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لصحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وقال شيكلي: “على مدى عام، أو حتى عامين، يجب أن تكون هناك قبضة معيّنة على القطاع، إما من قبل إسرائيل أو من قبل قوة دولية”.

وحول إمكانية حكم السلطة الفلسطينية لغزة بعد الحرب، أجاب شيكلي: “السلطة هي الكيان الأكثر معاداة للسامية على الإطلاق على وجه الأرض، وهذه في نظري خطوة انتحارية”.

وتمثل تصريحات شيكلي موقف غالبية الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، والذي يرى ضرورة الإبقاء على سيطرة أمنية إسرائيلية بقطاع غزة بعد الحرب.

وكانت الولايات المتحدة دعت إسرائيل إلى تقليص هجومها على غزة، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من “اليوم التالي”.

وفي المقابل، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالمضي قدمًا في الهجوم على غزة حتى تحقق إسرائيل “انتصارا حاسما على حماس”، رافضا فكرة الدولة الفلسطينية، وقال في مؤتمر صحفي الخميس إنه “نقل مواقفه إلى الأمريكيين”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 25105 وإصابة 62681، وخلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.