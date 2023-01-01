"يونيسف": ولادة طفل كلّ 10 دقائق في غزة منذ بدء الحرب

غزة/سما/

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن 20 ألف طفل وُلدوا في قطاع غزة، منذ أن شنت إسرائيل حربها المدمرة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته خبيرة التواصل في اليونيسف، تيس إنغرام، بمدينة جنيف، في سويسرا.

وقالت إنغرام: "خلال 105 أيام التي تصاعد فيها هذا التوتر في قطاع غزة، وُلد ما يقرب من 20 ألف طفل في بيئة الحرب".

وأضافت: "وهذا يعني ولادة طفل واحد تقريبًا كل 10 دقائق في خضم هذه الحرب الرهيبة".

وشددت إنغرام على أن وضع النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة "لا يُصدق"، مؤكدة أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومكثفة من أجلهم.



وأضافت: "تعيش الأمهات الحوامل والمرضعات وأطفالهن في ظروف غير إنسانية وملاجئ مؤقتة، ويعاني هؤلاء الأشخاص من سوء التغذية ولا يحصلون على المياه النظيفة، وهذا يعرض نحو 135 ألف طفل دون سن الثانية لخطر الإصابة بسوء التغذية".



ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.