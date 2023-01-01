الشيكل يواصل الضعف: الدولار يقترب من 3.8

رام الله / سما/

يواصل الدولار الإرتفاع في التداول المستمر في إسرائيل ليصل إلى 3.79 شيكل .

فينا تم تداول اليورو عند 4.12 ومن المحتمل أن يعود بنك إسرائيل الذي باع الدولار في بداية الحرب للحفاظ على قيمة الشيكل ثم توقف، للتدخل في السوق.

ويعتقد بعض المحللين في سوق الصرف الأجنبي وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت أنه على الرغم من المؤشر السلبي، فإن فرصة قيام بنك إسرائيل بتخفيض سعر الفائدة بشكل أكبر في نهاية فبراير أو في القرار التالي قبل ليلة عيد الفصح في أبريل لا تزال منخفضة، في حين أن وفي الولايات المتحدة، لا يتوقع حاليًا أي تخفيض في سعر الفائدة بسبب الزيادة المفاجئة في التضخم التي نشرت الأسبوع الماضي.

ويؤثر العجز الضخم في ميزانية الدولة أيضًا على سوق الصرف الأجنبي حيث يتزايد الخوف من تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل قريبًا جدًا.

دخل المؤشر السنوي في إسرائيل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ الخروج من أزمة كورونا إلى هدف التضخم الذي حددته الحكومة الإسرائيلية للعام بأكمله - 1% - 3% - وانخفض في نهاية عام 2023 إلى معدل 3% الحد الأعلى للهدف بعد مؤشر ديسمبر السلبي بنسبة 0.1%.