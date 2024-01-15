الدفاع المدني: أكثر من 70% من شمال غزة لم يعد صالحًا للحياة

غزة / سما/

أفاد الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل باستشهاد أكثر من 22 شخصًا وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف شارع الثلاثيني وسط قطاع غزة.

وأشار بصل إلى أن أكثر من 70% من شمال قطاع غزة لم يعد صالحًا للحياة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف أن أكثر من 45 فردا من طواقم الدفاع المدني استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واستهدف الجيش الإسرائيلي فجر اليوم أحياء وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بغارات عنيفة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال جنوبي المدينة ذاتها.

كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.