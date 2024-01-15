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الصين تدعو إلى عقد مؤتمر دولي موسع حول غزة

الإثنين 15 يناير 2024 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تدعو إلى عقد مؤتمر دولي موسع حول غزة



غزة / سما/

قال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، خلال زيارته لمصر، إن بلاده تدعو إلى عقد مؤتمر سلام موسع وأكثر موثوقية لتسوية المشاكل في قطاع غزة.

وأضاف الوزير الصيني، في تصريحات للصحفيين بعد لقائه مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة: "يبقى تنفيذ حل الدولتين، الطريق الحتمي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".

وشدد وزير خارجية الصين على أن، جوهر حل القضية الفلسطينية يكمن في تصحيح الظلم التاريخي، وكذلك إعادة العدالة للشعب الفلسطيني في أسرع وقت ممكن.

وتابع الوزير القول، إن "الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وفعالية، لتحقيق هذه الغاية، وبهدف وضع إطار زمني محدد وخطة لتنفيذ حل الدولتين".

كما أشار وزير الخارجية الصيني إلى ضرورة دعم الاستئناف العاجل لمفاوضات السلام بين فلسطين وإسرائيل.

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