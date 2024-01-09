العشرات من اللاجئين الفلسطينيين إلى داغستان يتسلمون الجنسية الروسية

موسكو/سما/

حصل 62 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة ووصلوا إلى داغستان على جوازات سفر روسية، ويجري حل مسألة تنظيم الوضع القانوني للاجئين الآخرين.



وقالت إدارة رئيس جمهورية داغستان الروسية على "تيليغرام" اليوم الثلاثاء، إن 156 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى داغستان، من بينهم 81 طفلا، ويعيشون في أحد مراكز الترفيه، حيث تم إنشاء مركز للإقامة المؤقتة.

وأضافت إدارة الرئيس أن العمل مستمر في داغستان، لدعم الفلسطينيين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم.

كذلك تم إصدار بطاقات تأمين صحي وحسابات شخصية، ومن المقرر أيضا أن يتم النظر في إمكانية الحصول على منحة شهرية على ولادة الأطفال وتربيتهم.

ووفقا للسلطات في جمهورية داغستان يتم تزويد اللاجئين بالكامل بالملابس الدافئة والضروريات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، "تقدم الأجهزة المختصة الرعاية النفسية بشكل مستمر، ويتم تنفيذ الإجراءات الصحية ومكافحة الأوبئة والفحوصات الطبية".