  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العشرات من اللاجئين الفلسطينيين إلى داغستان يتسلمون الجنسية الروسية

الثلاثاء 09 يناير 2024 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
العشرات من اللاجئين الفلسطينيين إلى داغستان يتسلمون الجنسية الروسية



موسكو/سما/

حصل 62 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة ووصلوا إلى داغستان على جوازات سفر روسية، ويجري حل مسألة تنظيم الوضع القانوني للاجئين الآخرين.


وقالت إدارة رئيس جمهورية داغستان الروسية على "تيليغرام" اليوم الثلاثاء، إن 156 فلسطينيا تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى داغستان، من بينهم 81 طفلا، ويعيشون في أحد مراكز الترفيه، حيث تم إنشاء مركز للإقامة المؤقتة.

وأضافت إدارة الرئيس أن العمل مستمر في داغستان، لدعم الفلسطينيين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم.

كذلك تم إصدار بطاقات تأمين صحي وحسابات شخصية، ومن المقرر أيضا أن يتم النظر في إمكانية الحصول على منحة شهرية على ولادة الأطفال وتربيتهم.

ووفقا للسلطات في جمهورية داغستان يتم تزويد اللاجئين بالكامل بالملابس الدافئة والضروريات الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، "تقدم الأجهزة المختصة الرعاية النفسية بشكل مستمر، ويتم تنفيذ الإجراءات الصحية ومكافحة الأوبئة والفحوصات الطبية".

الأكثر قراءة اليوم

يجب وقف الحرب ..يديعوت: يجب التوصل لاتفاق مع حماس وتكشف عن الشرط الذي يضعه السنوار للإفراج عن المخطوفين

أكسيوس: "إسرائيل" ستبلغ بلينكن بشرطها لعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

"حزب الله" لـ"إسرائيل":حضرنا لكم ما لم تتوهموه بيوم من الأيام

بايدن لمحتجين قاطعوا كلمته: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي بارز في حركة حماس داخل سوريا

محدث.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده وإصابة 27 في غزة

شاهد: لحظة إعدام امرأة غزية خلال نزوحها مع مجموعة من الأشخاص وهم يحملون الرايات البيضاء

الأخبار الرئيسية

photo_2024-01-09_18-46-33

تقارير: "إسرائيل" ستسمح لوفد أممي زيارة شمال قطاع غزة

مصر ترفض طلبا إسرائيليا بخصوص مراقبة المنطقة العازلة مع غزة

أبو حمزة: القضاء على المقاومة لن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لانهاية

659d792c4c59b763d2615d99

السعودية: المملكة لا تزال مهتمة بالتطبيع مع "إسرائيل" بعد انتهاء الحرب في غزة

20240109050407

غالانت لبلينكن: عمليات الجيش في خانيونس ستتكثّف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية