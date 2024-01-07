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فيديو لأول ظهور للصحفي وائل الدحدوح في بث مباشر بعد ساعات من استشهاد نجله

الإثنين 08 يناير 2024 06:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لأول ظهور للصحفي وائل الدحدوح في بث مباشر بعد ساعات من استشهاد نجله



غزة/سما/

لم تمضِ ساعات على استشهاد نجله حمزة، حتى عاد الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح ليقف أمام البث المباشر لقناة الجزيرة، ويكمل تغطية الحرب الإسرائيلية على غزة، ويرصد آخر التطورات في خان يونس جنوبي القطاع. 

وفي أول ظهور له بعد استشهاد نجله الصحفي حمزة الدحدوح صباحاً، قال وائل رداً على التعزية من المذيعة: "بارك الله فيكم، شكر الله سعيكم، ربنا يتقبل ويربط على القلوب".  

والأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارةً مدنيةً جنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد صحفيَّيْن، أحدهما حمزة، نجل الصحفي وائل الدحدوح.

في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أُصيب مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، جراء استهدافه من قِبل قوات الاحتلال، وسط محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. 

كما استُشهد عدد من أفراد عائلة الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته في قصف إسرائيلي، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استهدف منزلاً نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. 

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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