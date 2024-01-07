‏"كتائب المجاهدين" تبث مشاهد لاستهداف قوة للاحتلال بمنزل في غزة

غزة/سما/

بثت كتائب المجاهدين، مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال المتحصنين داخل أحد المنازل، في منطقة تل الهواء بمدينة غزة.

وأشارت "المجاهدين" إلى أنها رصدت قوة للاحتلال، تتحصن داخل أحد المنازل، ويظهر أحد قناصتها من النافذة، قبل استهدافها بقذيفة صاروخية من طراز OG-7V، المضادة للأفراد.



وتسببت القذيفة بخسائر في صفوف الاحتلال، ويظهر الفيديو سيطرة "المجاهدين" على كمية كبيرة من الذخائر والعتاد، بالإضافة إلى معدات مليئة بالدماء جراء إصابة جنود الاحتلال في الهجوم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تكبد خسائر كبيرة في صفوفها؛ جراء ضربات المقاومة في قطاع غزة، في العدوان المتواصل لليوم الـ 94.

ووفقا للإحصائية التي يعترف بها الاحتلال حتى الآن، فقد قتل 510 من ضباطه وجنوده، منذ عملية طوفان الأقصى وحتى اليوم، على يد المقاومة الفلسطينية.