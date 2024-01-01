لبنان: جنازة حاشدة للقيادي بالقسام سمير فندي.. وتفاعل مع كلمة ابنته (شاهد)

بيروت/سما/

خرجت حشود كبيرة في مخيم الرشيدية بمدينة صور جنوبي لبنان، الجمعة، لتشييع جثمان القيادي في كتائب القسام سمير فندي، الذي استشهد قبل أيام رفقة نائب رئيس حركة "حماس" صالح العاروري، وآخرين.



وهتف آلاف المشاركين في المسيرة للقسام، كما قام عناصر حركة "فتح" بعمل عرض وداع عسكري لسمير فندي، وسط هتافات "يلي بتحكي انقسام فتح بتهتف للقسام".





وتفاعل ناشطون مع كلمة ألقتها ابنة الشهيد سمير فندي، قالت فيها: "لسنا أصحاب شعارات، ما نرضاه للناس نرضاه لأنفسنا، لا نضحي بأولاد العالم، بل نضحي بأنفسنا".



والشهيد سمير فندي "أبو عامر"، شغل منصب مسؤول عمليات "القسام" في لبنان، علما بأن كتائب "القسام" في لبنان شاركت بمعركة "طوفان الأقصى" على الحدود الفلسطينية اللبنانية، ونعت مجموعة من عناصرها ارتقوا شهداء.



وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت القناة 14 العبرية أن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي وضع سمير فندي على قائمة الاغتيالات.





