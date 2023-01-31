تفاعل واسع مع مقطع فيديو "الشهيد الساجد" في غزة

غزة/سما/

تداول عدد من رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تم تصويره من إحدى طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لحظة استهداف مقاوم فلسطيني وإصابته بشكل مُباشر ممّا أدى لاستشهاده.



ووثق مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، الشهيد وهو يجلس ثم يميل على جانبه، ويرفع سبابة يده اليمنى بإشارة التوحيد، قبل أن يسجد على الأرض مفارقاً الحياة. وهو ما أثار تفاعلا واسعا من رواد المنصات الرقمية.



وأثنى رواد الفضاء الرقمي، على مقطع الفيديو، بالقول إنها "لحظة استشهاد نادرة"، فيما أشار جُملة من المغردين والمعلقين إلى "شجاعة المقاوم وثباته والإصرار على التشهد والسجود في اللحظات الأخيرة من حياته".



وقال حساب على منصة إكس (تويتر سابقا)، باسم فارس بني صخـر: "شهيد بإذن الله.. بقي يجمع قواه حتى يسجد ويقابل ربه ساجدًا، هنيئاً له الشهادة مقبلاً غير مدبر"؛ فيما أشار مغرد آخر يحمل اسم سند علي: "هذا الفيديو المؤثر جداً للشهيد المقاوم أول بشائر إكرامه أن العدو صوره من طائرة وانتشرت لحظة استشهاده المؤثرة".



وفي السياق نفسه، أظهر المقطع الذي نشرته كذلك، وسائل إعلام عبرية عدة، إلى درجة التباهي، استهداف أحد عناصر المقاومة، المقاتل، وهو يركض بين منازل عدة حاملا حقيبة بيده اليسرى. فيما بدت كاميرا الطائرة وهي تتابعه ويتم استهدافه عند مدخل أحد المنازل.

إلى ذلك، أوضحت "القناة 14" العبرية، أن "الفيديو التقط في وسط مدينة خان يونس، وتم استهداف المقاوم من قبل طائرة تتبع للواء الاحتياط 55 في جيش الاحتلال" مشيرة إلى أن جيش الاحتلال نفذ مجازر وحشية في خان يونس وقام، الخميس، بتفجير منازل بشكل جماعي في إطار زعمه وجود مقاومين بداخلها.