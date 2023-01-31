  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاعل واسع مع مقطع فيديو "الشهيد الساجد" في غزة

الجمعة 29 ديسمبر 2023 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاعل واسع مع مقطع فيديو "الشهيد الساجد" في غزة



غزة/سما/

تداول عدد من رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تم تصويره من إحدى طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لحظة استهداف مقاوم فلسطيني وإصابته بشكل مُباشر ممّا أدى لاستشهاده.

ووثق مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، الشهيد وهو يجلس ثم يميل على جانبه، ويرفع سبابة يده اليمنى بإشارة التوحيد، قبل أن يسجد على الأرض مفارقاً الحياة. وهو ما أثار تفاعلا واسعا من رواد المنصات الرقمية.


وأثنى رواد الفضاء الرقمي، على مقطع الفيديو، بالقول إنها "لحظة استشهاد نادرة"، فيما أشار جُملة من المغردين والمعلقين إلى "شجاعة المقاوم وثباته والإصرار على التشهد والسجود في اللحظات الأخيرة من حياته".


وقال حساب على منصة إكس (تويتر سابقا)، باسم فارس بني صخـر: "شهيد بإذن الله.. بقي يجمع قواه حتى يسجد ويقابل ربه ساجدًا، هنيئاً له الشهادة مقبلاً غير مدبر"؛ فيما أشار مغرد آخر يحمل اسم سند علي: "هذا الفيديو المؤثر جداً للشهيد المقاوم أول بشائر إكرامه أن العدو صوره من طائرة وانتشرت لحظة استشهاده المؤثرة".

وفي السياق نفسه، أظهر المقطع الذي نشرته كذلك، وسائل إعلام عبرية عدة، إلى درجة التباهي، استهداف أحد عناصر المقاومة، المقاتل، وهو يركض بين منازل عدة حاملا حقيبة بيده اليسرى. فيما بدت كاميرا الطائرة وهي تتابعه ويتم استهدافه عند مدخل أحد المنازل.

إلى ذلك، أوضحت "القناة 14" العبرية، أن "الفيديو التقط في وسط مدينة خان يونس، وتم استهداف المقاوم من قبل طائرة تتبع للواء الاحتياط 55 في جيش الاحتلال" مشيرة إلى أن جيش الاحتلال نفذ مجازر وحشية في خان يونس وقام، الخميس، بتفجير منازل بشكل جماعي في إطار زعمه وجود مقاومين بداخلها.

الأكثر قراءة اليوم

مخطط إسرائيلي بمباركة أمريكية لتهجير الغزيين إلى مصر.. هكذا ردت القاهرة

بايدن ونتنياهو.. تفاصيل مكالمة “صعبة ومُحبطة” ...

استشهاد نجل نائب قائد أركان القسام.. وحسابات عبرية تحتفي بقتل "فتى"

بالصور .. لماذا تحمل هذه الدبابة الإسرائيلية لافتة شارع الحاج أمين الحسيني؟

صحيفة عبرية: نتنياهو طلب من المستوى الأمني فحص التعاون مع عشائر وجهات محلية في غزة

صحيفة عبرية لقادة "إسرائيل": لن تهزموا فلسطينياً يقفز من نفق إلى آخر حافي القدمين

"إسرائيل" تناقش مقترحا لصفقة أسرى.. حماس: لا حديث عن تبادل قبل وقف العدوان بشكل نهائي

الأخبار الرئيسية

"إسرائيل" تناقش مقترحا لصفقة أسرى.. حماس: لا حديث عن تبادل قبل وقف العدوان بشكل نهائي

photo_2023-12-29_20-44-57

مجلة أمريكية: حرب غزة مثال على تهديد الأسلحة "زهيدة الثمن" لقوة الجيوش العظمى في الحروب الحديثة

658f126b4c59b71c1b46c9aa

إيهود باراك يطرح الخطوط العريضة لخروج "إسرائيل" من مأزقها "الخطير" في غزة

photo_2023-12-29_19-29-46

مشاهد جديدة لمعارك مقاتلي "القسام" في مدينة غزة.. قتل 10 جنود من مسافة صفر

20230131113331reup-2023-01-31t113031z_772408086_rc2m1z9fan23_rtrmadp_3_armenia-azerbaijan-world-court.h-730x438

جنوب إفريقيا ترفع دعوى قضائية ضد "إسرائيل" بارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية