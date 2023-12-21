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“القسام” توجه رسالة إلى أهالي أسرى إسرائيليين: ذكَّرتهم بـ"شاؤول آرون" (شاهد)

الخميس 28 ديسمبر 2023 05:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“القسام” توجه رسالة إلى أهالي أسرى إسرائيليين: ذكَّرتهم بـ"شاؤول آرون" (شاهد)



غزة/سما/

عايدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023،  الأسير "شاؤول آرون" المحتجز لديها، على طريقتها في ذكرى ميلاده، مذكرةً عائلات الجنود الأسرى المحتجزين لديها منذ نحو 9 سنوات، بأن معاناتهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم تبدأ بعد".

ونشرت كتائب القسام عبر منصة "تليغرام"، صورة كتبت أسفلها "شاؤول، عيد ميلاد سعيد في الأسر"، باللغتين العربية والعبرية، إضافة إلى الإنجليزية.


ونشرت "القسام" مقطع فيديو على منصة "تليغرام"، يتضمن أغنية باللغة العبرية،  فيما ذكرت أسماء الجنود الأسرى، شاؤول آرون، وهدار جولدن، إلى جانب رون أراد الطيار الإسرائيلي المفقود في لبنان منذ 1986، في إشارة إلى أن مصيرهم قد يشابه مصيره.

وكتبت كتائب القسام رسالة إلى عائلات الأسرى الجنود، باللغتين العربية والعبرية، إضافة إلى الإنجليزية، قالت فيها: "معاناتكم مع نتنياهو لم تبدأ بعد".


ويأتي نشر معايدة "القسام" ورسالتها إلى أهالي الأسرى الجنود، في الوقت الذي تشهد  فيه دولة الاحتلال حالة من الاحتقان مع أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين احتجزتهم المقاومة بعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت كتائب القسام مقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين، جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى أن نتنياهو تسبب بمقتلهم.

شاؤول أرون هو جندي إسرائيلي أعلنت كتائب القسام أسره خلال عملية عسكرية استدرجت فيها عدداً من جنود الاحتلال، وقتل فيها أيضاً 14 جندياً إسرائيلياً خلال عملية الجرف الصامد عام 2014.

أما هدار جولدن، فهو جندي إسرائيلي أعلنت كتائب القسام أسره خلال تصديها لتوغل مجموعة من قوات الاحتلال في شرق رفح عام 2014، وخلالها تمكنت من أسره وقتل عدد من الجنود.

#غزة #الاسرى الإسرائيليين

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