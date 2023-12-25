أبو تريكة يوجّه رسالة قوية لأمريكا ويجدد دعمه لغزة (فيديو)

غزة/سما/

أكد أسطورة الكرة المصرية ومحلل قنوات "بي إن سبورتس"، محمد أبو تريكة، على موقفه الداعم للشعب والقضية الفلسطينية مرة أخرى. ولقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الأخير لنجم النادي الأهلي السابق لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة الذي شدد فيه على التزامه بدعم غزة في مواجهة العدوان الدموي الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 80 يوماً.

قال محمد أبو تريكة: "غزة في كل مكان، القدس لنا.. لم ننسَ أحداً في غزة".

أكد أبو تريكة ما سماه انكشاف القوى الغربية العالمية، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو ألمانيا. ورد محمد أبو تريكة على التساؤلات حول ما إذا قد تم نسيان القضية الفلسطينية واعتياد معاناة أهل قطاع غزة بالنفي، وأكد أنه لا يملك إلا الدعاء لهم بالنصر والتأييد من الله، والحديث عنهم. وشدد أبو تريكة على أنه ليس ممن سماهم جماعة "لا سمح الله" الذين يمتلكون الأمر على حد وصفه.

قال أبو تريكة: "تصلني رسائل كثيرة من أهل غزة تتساءل (هل نسيتمونا؟).. لا لم ننساكم، لكننا لا نملك إلا الدعاء والحديث عنكم". وأضاف: "أما غيرنا جماعة لا سمح الله وهؤلاء من يمتلكون الأمر". وأكمل: "نحن ندعو الله أن ينصركم وأن يكون في صفكم".

ووجه أبو تريكة رسالة عاطفية لسكان قطاع غزة ووصفهم بأنهم "شرف الأمة"، وأنهم أعادوا إليه الأمل في تحقيق "حلم الصلاة في المسجد الأقصى".

وأكمل أبو تريكة: "والله، والله أنتم شرف.. ونحن ندعو لكم ولا ننساكم".

وختم أبو تريكة حديثه برسالة شديدة اللهجة إلى القوى الغربية الداعمة لإسرائيل بقوله: "هذا الجيل كشفكم، انتظروا الأجيال القادمة الملتزمة بإيمانها وعقيدتها الصحيحة".

هجمات إسرائيلية لا تتوقف

رغم دعوات وقف إطلاق النار والأزمة الإنسانية المتعمقة في المنطقة، يواصل الجيش الإسرائيلي بلا هوادة هجماته على غزة.

يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قطاع غزة، خلفت حتى الثلاثاء، 20 ألفاً و915 قتيلاً و54 ألفاً و918 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.