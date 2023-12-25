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رئيس بلدية كريات شمونا: لن أسمح للسكان بالعودة ليكونوا غنما للذبح

الإثنين 25 ديسمبر 2023 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية كريات شمونا: لن أسمح للسكان بالعودة ليكونوا غنما للذبح



القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونا الإسرائيلية أفيحاي شتيرن أنه سيغلق الطريق السريع بجسده لمنع السكان من العودة إذا لم يتم التعامل مع التهديد الذي يشكله "حزب الله" على طول الحدود.

 

وفي مقابلة إذاعية، أوضح أفيحاي شتيرن قائلا: "إذا لزم الأمر، سأستلقي على شارع 90 وأغلق الطريق ولن أسمح للسكان بالعودة ليكونوا غنما للذبح..كلنا نتوقع ونريد العودة إلى ديارنا، لكن قوة الرضوان تجلس على طول السياج".

وأضاف شتيرن: "هذا الواقع يجب أن يتغير، وإذا لم يحدث ذلك فلن نتمكن من العودة".

هذا وأُغلقت الطرق والبلدات القريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام حركة المرور المدنية صباح الاثنين حتى إشعار آخر، بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله".

وقررت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله" اللبناني.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه بعد خمس سنوات من إطلاق إسرائيل عملية درع الشمال ضد أنفاق "حزب الله" العابرة للحدود، هناك مخاوف بشأن تهديد أنفاق "حزب الله" مرة أخرى.

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهداف جنود إسرائيليين ومبان في مستوطنة مسكاف عام و ‏قاعدة بيت هلل العسكرية جنوبي البلاد.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

#كريات شمونة

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