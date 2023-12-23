ويكيبيديا العربية تغلق صفحتها ليوم واحد تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وكالات/سما/

أغلقت مجموعة ويكيبيديا باللغة العربية اليوم السبت موقعها على الإنترنت بشكل مؤقت تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كما غيرت شعار موقعها ليحتضن العلم الفلسطيني.

وعند الدخول إلى موقع ويكيبيديا باللغة العربية نجد فيها رسالة تقول: "تضامنا مع حق الشعب الفلسطيني... لا للإبادة الجماعية في غزة... لا لقتل المدنيين... لا لاستهداف المستشفيات والمدارس... لا للتضليل والكيل بمكيالين".

وكانت مجموعة ويكيبيديا العربية قد أعلنت في وقت سابق عبر منصة "إكس" أنها ستغلق صفحتها الرئيسة بتاريخ الـ23 ديسمبر احتجاجا على استمرار الإبادة الجماعية في غزة، ودعوة لوقف الحرب ونشر السلام العادل والشامل.

وأوضحت المجموعة أن الصفحة ستكون متاحة لتصفح المقالات فقط ولا يمكن لأحد التعديل فيها في الفترة ذاتها، وعند انتصاف ليل السبت الـ 23 من ديسمبر أعلنت الصفحة بدء الإغلاق لمدة 24 ساعة.

ومن جانبه قال مصعب بنات رئيس جمعية المحتوى العربي الرقمي الأردنية، والإداري في ويكيبيديا العربية في حديث متلفز، إن "الإغلاق المؤقت سيكون لصفحة الموسوعة الرئيسية ومدته يوم واحد فقط، مع تغيير الشعار عبر وضع علم فلسطين عليه وقد يستمر هذا الشعار حتى نهاية الحرب".

وأكد بنات أن "قرار الإغلاق المؤقت نابع من إحساس إدارة الموسوعة العربية بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة العادلة، وخاصة قضية الشعب الفلسطيني، ونتيجة لما نراه من عدوان غاشم على أهلنا في قطاع غزة".

ولفت إلى أن "النسخة العربية من الموسوعة ضمن نشاطها الداعم للقضية الفلسطينية كانت قد تعاونت مع النسخة الباسكية "منطقة شمال إسبانيا" في شهر نوفمبر الماضي، وكان من نتاج هذا التعاون ترجمة مئة مقال عن الثقافة الباسكية، وهم ترجموا مئة مقال عن فلسطين".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.