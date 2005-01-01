  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التحقيق مع 19 سجّانا إسرائيليا ضربوا الاسير ثائر أبو عصب حتى الموت

الخميس 21 ديسمبر 2023 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيق مع 19 سجّانا إسرائيليا ضربوا الاسير ثائر أبو عصب حتى الموت



القدس المحتلة/سما/

سمحت الرقابة العسكرية، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، بالكشف عن تحقيق تجريه وحدة لاهف 433 مع 19 سجانا إسرائيليا تابعين لمصلحة سجون الاحتلال، متورطين بالاعتداء على أسير في سجن "كتسيعوت"، قبل نحو شهر، ما أدى إلى استشهاده.

والتحقيق الذي تجريه الوحدة يتعلق بظروف استشهاد الأسير، وجاء في بيان صدر عن الشرطة، أنه جرى إطلاق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين بالاعتداء الذي أدى إلى استشهاد الأسير، وفرضت عليهم "شروط مقيدة"، وأكدت الشرطة أن التحقيق سيتواصل مع السجانين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السجانين الـ19 مشتبهين بضرب الأسير حتى الموت، وفي حين أشارت التقارير الإسرائيلية أن الحديث عن أسير ينتمي لحركة فتح، دون تحديد هويته، تشير معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى استشهاد 6 أسرى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولاحقا أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الاسير هو " ثائر ابو عصب من قلقيلية عمره 38 عاماً ".

وكان أحد رفاق الشهيد الأسير أبو عصب، أشار إلى أن ثائر كان سأل السجانين عمّا إذا كان هناك هدنة. فعادوا له ليلًا، وضربوه إلى أن استشهد.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، اعلنت عن اغتيال الأسير، ثائر سميح أبو عصب، من محافظة قلقيلية، البالغ من العمر 38 عاماً، من قِبل الاحتلال في سجن النقب الصحراوي. واعتقل أبو عصب في 27 أيار/مايو 2005، وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عاماً، ليكون الأسير أبو عصب الشهيد السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 

الأكثر قراءة اليوم

"لوموند": خطة سعودية فرنسية لإنهاء الحرب في غزة.. نقل قادة "حماس" إلى الجزائر

واللا: "إسرائيل" أبلغت قطر استعدادها الدخول في هدنة إنسانية لأسبوع

"واشنطن بوست" تكشف عن خطة إدارة بايدن لغزة بحلول 1 كانون الثاني المقبل ...

نيويورك تايمز: هكذا تضغط الولايات المتحدة على "إسرائيل" لكبح جماح حربها على غزة

اسرائيل تستعد لتغيير شكل القتال في غزة خلال شهر

فيديو: سرايا القدس تبث مشاهد من تفجير عبوة "برميلية" في قوة إسرائيلية شرق الشجاعية

يوسي ميلمان ينتقد نتنياهو: "لا نهاية للحرب في الأفق"

الأخبار الرئيسية

وول ستريت جورنال : حماس ترفض عرضا إسرائيليا بالإفراج عن 40 رهينة مقابل هدنة لأسبوع

واشنطن بوست: هل دمرت "إسرائيل" غزة بعد عجزها عن تدمير حماس؟

هؤلاء هم الأسرى الذين طلبت حماس إطلاق سراحهم في أول دفعة

thumbs_b_c_b19ddbfe07e6feaaeba781d749ec8d89

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنقتل هنية ومشعل ولن يموتا ميتة طبيعية.. حماس ترد

بلينكن-730x438

واشنطن: "إسرائيل" تريد هدنة في غزة وعلى العالم أن يضغط على حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية