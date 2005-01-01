التحقيق مع 19 سجّانا إسرائيليا ضربوا الاسير ثائر أبو عصب حتى الموت

القدس المحتلة/سما/

سمحت الرقابة العسكرية، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، بالكشف عن تحقيق تجريه وحدة لاهف 433 مع 19 سجانا إسرائيليا تابعين لمصلحة سجون الاحتلال، متورطين بالاعتداء على أسير في سجن "كتسيعوت"، قبل نحو شهر، ما أدى إلى استشهاده.

والتحقيق الذي تجريه الوحدة يتعلق بظروف استشهاد الأسير، وجاء في بيان صدر عن الشرطة، أنه جرى إطلاق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين بالاعتداء الذي أدى إلى استشهاد الأسير، وفرضت عليهم "شروط مقيدة"، وأكدت الشرطة أن التحقيق سيتواصل مع السجانين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السجانين الـ19 مشتبهين بضرب الأسير حتى الموت، وفي حين أشارت التقارير الإسرائيلية أن الحديث عن أسير ينتمي لحركة فتح، دون تحديد هويته، تشير معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى استشهاد 6 أسرى منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولاحقا أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الاسير هو " ثائر ابو عصب من قلقيلية عمره 38 عاماً ".

وكان أحد رفاق الشهيد الأسير أبو عصب، أشار إلى أن ثائر كان سأل السجانين عمّا إذا كان هناك هدنة. فعادوا له ليلًا، وضربوه إلى أن استشهد.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، اعلنت عن اغتيال الأسير، ثائر سميح أبو عصب، من محافظة قلقيلية، البالغ من العمر 38 عاماً، من قِبل الاحتلال في سجن النقب الصحراوي. واعتقل أبو عصب في 27 أيار/مايو 2005، وهو محكوم بالسّجن لمدة 25 عاماً، ليكون الأسير أبو عصب الشهيد السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.