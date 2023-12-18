"القسام" تستهدف جيبا إسرائيليا من نوع "همر" بصاروخ "كورنيت" شمال غزة (فيديو)

غزة/سما/

شرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو وثق عملية استهداف جيب إسرائيلي من نوع "همر" بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأظهرت المشاهد رتلا من الآليات والمدرعات وناقلات جند الإسرائيلية في شمال شرق بيت لاهيا، ولدى مروره أطلق عناصر "القسام" صاروخ "كورنيت" وأصابت جيب من نوع "همر" ودمرته. <div class="post-tools"><script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- samanews / under header --> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6876232859068459" data-ad-slot="9672383740" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script></div>

وقال أحد مقاتلي "القسام" بعد تدمير جيب عسكري "همر" مكشوف: "يا أبناء شعبنا هذا ثأرنا للمسجد الأقصى ومقدساتنا، ها هم الجنود الحمقى يصيحون ويركضون ويفرّون، وها هو الجندي يزحف ويحترق، ها هم القتلى يتناثرون".

وفي بيانات منفصلة وعبر قناتها على التلغرام أعلنت الكتائب ما يلي:

12:59 كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة شمال خانيونس بقذائف الهاون

13:28 كتائب القسام تقصف موقع "كيسوفيم" العسكري برشقة صاروخية

14:22 تمكن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة عسكرية محملة بالجنود الصهاينة بقذيفة مضادة للأفراد شرق مدينة خانيونس

14:47 كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركفاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في خانيونس

14:53 كتائب القسام تستهدف جيب عسكري صهيوني بصاروخ مضاد للدروع في محيط منطقة أبراج الندى شمال قطاع غزة وتحقق فيه إصابة مباشرة

15:11 تمكن مجاهدو القسام من استهداف شاحنة تقل عدد كبير من الجنود الصهاينة في بيت لاهيا بقذيفة "TBG" ومن ثم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وأكد مجاهدونا إيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح

16:17 كتائب القسام تدمر دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "تاندوم" شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة

16:33 تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية " في قوة صهيونية راجلة شرق مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح

16:42 تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بقوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في بيت لاهيا ومن ثم استهدافها بقذيفة "TBG" والاشتباك معها من نقطة صفر والاجهاز على جميع أفراد القوة

16:59 كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفتي "الياسين 105" في بيت لاهيا وتفجر عددًا من العبوات المضادة للأفراد في جنود الاحتلال الذين حاولوا إنقاذ الجرحى

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 458.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.