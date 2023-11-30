  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كتائب القسام توجه رسائل لـ"إسرائيل": "الوقت ينفذ" و"الخيار لكم" (شاهد)

السبت 16 ديسمبر 2023 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام توجه رسائل لـ"إسرائيل": "الوقت ينفذ" و"الخيار لكم" (شاهد)



غزة/سما/

وجهت كتائب القسام، مساء اليوم، رسائل للاحتلال الإسرائيلي حول أسراه المحتجزين في قطاع غزة عبر مقطع فيديو وصورة، ولاحقتها تغريدة للناطق العسكري باسم الكتائب أبوعبيدة.

ونشرت كتائب القسام، مقطع فيديو بعنوان (الوقت ينفد)".

وأظهر الفيديو عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي العشوائي في قطاع غزة في رسالة لسلطات الاحتلال.

كما نشرت الكتائب صورة بعنوان" - الخيار لكم في توابيت أم أحياء!!  הבחירה שלכם אם תרצו אותם בארונות או בחיים.

وقال الناطق باسم القسام، أبو عبيدة في تغريدة: "لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم، وقد تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً".


 

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تحول شوارع غزة إلى متاهة مميتة للجنود الإسرائيليين

استشهاد المصور والصحفي بقناة الجزيرة سامر أبو دقة في قصف إسرائيلي على خانيونس

أبو عبيدة يكشف حصيلة الآليات المدمرة وسرا عن جيش "إسرائيل" (فيديو)

أكسيوس: لقاء مرتقب بين رئيس الموساد ورئيس الوزراء القطري لبحث صفقة تبادل جديدة

إجبار طبيب وممرض على حمل أسلحة للزعم أنهما مقاومان بغزة

أول تعليق من نتنياهو على قتل الجيش الإسرائيلي بـ"الخطأ" 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة

محتجزة إسرائيلية سابقة لدى “حماس” تروي بعض تفاصيل أيام حجزها بغزة

الأخبار الرئيسية

2023-11-30t211849z_1660171510_rc2xn4amc748_rtrmadp_3_israel-palestinians-hostages-1170x600-1-1170x600

اجتماع إسرائيلي قطري في أوسلو لتحريك صفقة تبادل جديدة

photo_2023-12-15_17-41-13

بيانات متتالية لـ"القسام" بشأن القضاء على جنود إسرائيليين وتدمير آليات الاحتلال (فيديو)

20231216020937

تفاصيل جديدة حول قتل جيش الاحتلال 3 أسرى إسرائيليين في غزة

thumbs_b_c_26af7b152a105254966d162fde328960

غزة: انسحاب الجيش الإسرائيلي من مستشفى "كمال عدوان" يكشف "كارثة إنسانية"

657d8b0e4c59b705927c3d34

الحوثيون يعلنون تنفيذ سلسلة هجمات بالمسيرات على "أهداف إسرائيلية حساسة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية