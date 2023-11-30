كتائب القسام توجه رسائل لـ"إسرائيل": "الوقت ينفذ" و"الخيار لكم" (شاهد)

غزة/سما/

وجهت كتائب القسام، مساء اليوم، رسائل للاحتلال الإسرائيلي حول أسراه المحتجزين في قطاع غزة عبر مقطع فيديو وصورة، ولاحقتها تغريدة للناطق العسكري باسم الكتائب أبوعبيدة.

ونشرت كتائب القسام، مقطع فيديو بعنوان (الوقت ينفد)".

وأظهر الفيديو عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي العشوائي في قطاع غزة في رسالة لسلطات الاحتلال.

كما نشرت الكتائب صورة بعنوان" - الخيار لكم في توابيت أم أحياء!! הבחירה שלכם אם תרצו אותם בארונות או בחיים.

وقال الناطق باسم القسام، أبو عبيدة في تغريدة: "لا زال العدو يقامر بحياة جنوده الأسرى لدى المقاومة غير آبهٍ بمشاعر عائلتهم، وقد تعمد بالأمس إعدام ثلاثةٍ منهم وآثر قتلهم على تحريرهم، وهو ذات السلوك الإجرامي المفضوح الذي مارسه ولا يزال بحق أسراه في غزة، في محاولةٍ يائسة منه للتخلص من عبء هذا الملف واستحقاقاته التي يعرفها جيداً".



