الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة بغزة

القدس المحتلة / سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية جنوبي وشمالي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه “سمح بنشر اسم الرقيب عوز شموئيل إردي (19 عاما) وهو جندي في كتيبة الهندسة 603، الذي قُتل في معركة جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف البيان، بأن ضابطا في لواء جولاني وجنديا في قوات الاحتياط بكتيبة الهندسة أصيبا بجروح خطيرة خلال المعارك شمالي القطاع.

كما أشار إلى إصابة ضابط مدرعات احتياط وجندي احتياط بالكتيبة (2855) بجروح خطيرة خلال القتال جنوبي القطاع.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه موعد ولا مكان تلك المعارك.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إصابة 8 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك جنوبي وشمالي القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف صباح الخميس عن إصابة 29 ضابطا وجنديا بالمعارك في غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استعاد جثة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي إيليا توليدانو في قطاع غزة ونقلها إلى إسرائيل، بعدما احتجز في هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكان توليدانو خطف صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر من موقع مهرجان “ترايب أوف نوفا” للموسيقى مع صديقته ميا شيم الفرنسية الإسرائيلية التي أفرج عنها في إطار اتفاق الهدنة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “خلال عملية في غزة استعادت القوات الخاصة في الجيش جثة إيليا توليدانو (28 عاما) واعادتها إلى إسرائيل” موضحا أن الأطباء الشرعيين حددوا هويته.

وأفادت عائلات رهائن خلال الأسابيع الأخيرة أنها تجهل إن كان توليدانو لا يزال على قيد الحياة.

وأضاف بيان الجيش “يقدم الجيش الإسرائيلي تعازيه الصادقة إلى العائلة” مؤكدا أن أقارب الشاب أبلغوا بالعثور على جثته قبل الإعلان الرسمي.

بدأت الحرب التي دخلت شهرها الثالث في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل صباح السابع من تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب إسرائيل.

واحتجز نحو 240 شخصا رهائن واقتيدوا إلى قطاع غزة في يوم الهجوم ولا يزال نحو 135 منهم في أيدي حركة حماس وفصائل أخرى بعد الافراج عن 105 رهائن خلال هدنة استمرت سبعة أيام وانتهت في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

ورداً على هجوم حماس ذلك، أعلنت إسرائيل الحرب لـ”القضاء” على حماس، وهي تشنّ عمليات قصف مكثّف على قطاع غزة، أتبعتها بعملية برية اعتباراً من 27 تشرين الأول/أكتوبر.

وأدّت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى استشهاد 18787 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.