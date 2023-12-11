  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جماهير ليفربول تدعم فلسطين في لقاء إيفرتون (صور)

السبت 21 أكتوبر 2023 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير ليفربول تدعم فلسطين في لقاء إيفرتون (صور)



لندن/سما/

وجهت جماهير ليفربول، رسالة دعم للشعب الفلسطيني في ظل الصراع الدائر بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء "الريدز" ضد ضيفه إيفرتون يوم السبت.

وحرصت جماهير نادي ليفربول الذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، على دعم الشعب الفلسطيني وأهل غزة من خلال رفع أعلام فلسطين في مدرجات ملعب "أنفيلد".

كما رفع أحد المشجعين لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: "في سبيل الله أنقذوا غزة".

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة ليفربول وإيفرتون تدخل في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

#ليفربول

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: نتنياهو شكل "فريقا سريا" لوضع تصورات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة

جيش الاحتلال يدّعي اغتيال "القائد الجديد لكتيبة الشجاعية"

تحذيرات "إسرائيلية" من فشل الحرب على غزة: الرهانات على انتصار الجيش "أكاذيب"

كم يبلغ ثمن الهروب إلى مصر؟.. صحيفة إسرائيلية تزعم انتشار "تجار الموت" في غزة

هآرتس: أعداد الجرحى الجنود أعلى بكثير مما يتحدث عنه الجيش

"The Nation": إسرائيل تخسر حربها ضد حماس

تقديرات الجيش الإسرائيلي: "2024 سيكون عام قتال"

الأخبار الرئيسية

فيديو: "القسام" تنشر مشاهد مثيرة للمعارك شرق غزة

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 19 مجزرة مروعة وأباد أحياء كاملة خلال ساعات

لأول مرة منذ حرب تموز: الاحتلال يعلن تنفيذ عملية إنزال جوي في غزة

photo_2023-12-11_15-56-25

حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

حكومة نتنياهو تقرر الاستمرار بمقاطعة الاتصالات حول تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية