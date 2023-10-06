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رصد مدرعات غريبة ونادرة في مجموعة المركبات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة (فيديو)

الأربعاء 11 أكتوبر 2023 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رصد مدرعات غريبة ونادرة في مجموعة المركبات الإسرائيلية المتجهة إلى غلاف غزة (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

تم رصد مركبات مدرعة غريبة ذات أبراج زاوية، إلى جانب الميركافا التقليدية ذات التعديلات المختلفة في مجموعة المركبات الإسرائيلية التي يتم نقلها إلى غلاف غزة.

ظاهريًا، تبدو مثل الدبابات العادية، لكن ليس لديها أسلحة. ولاحظ الخبراء أن هذه هي ناقلات الجنود المدرعة الثقيلة "أوفيك". وهي ليست مخصصة للمشاركة المباشرة في الهجمات وإيصال المشاة، ولكنها تستخدم كوحدات قيادة وأركان. عندما تم تطويرها، تم استخدام Merkava Mk2/Mk3 القديمة كمنصات، حيث تم تركيب غرف مدرعة مع معدات خاصة. في الفيديو الذي تم نشره، يمكن أن نرى أن المدرعة تحتوي على هوائيات مختلفة على سطحها، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

ويقوم الإسرائيليون في كثير من الأحيان بتحويل دباباتهم إلى مركبات قتالية لأغراض مختلفة، على سبيل المثال، تحولت "سينتاريون" إلى الهجومية "ناغماشوت "وإلى مدرعة الإصلاح والإخلاء "ناكبادون" وناقلة الجنود المدرعة "بوما"، والتي استخدمت عناصر هيكل Merkava Mk2 فيها. أصبحت تي-54/55 الغنيمة العربية، أساسا لحاملات الجنود المدرعة الثقيلة "أتشزاريت" الشهيرة، والتي تم تحديثها عدة مرات.

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