استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس

غزة/سام/

استشهد، اليوم الثلاثاء، اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد جواد أبو شمالة وزكريا أبو معمر عضوي المكتب السياسي لحركة حماس،في غارة إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "اغتالت طائرة تابعة للجيش الليلة، جواد أبو شمالة، وزير الاقتصاد في حركة حماس، حيث كان يتولى، ضمن مهامه، إدارة الشؤون المالية للمنظمة وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه العمليات داخل قطاع غزة وخارجه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، عدوانها على قطاع غزة، مستخدمة سياسة "الأرض المحروقة" من خلال تدمير أهداف مختلفة.

وارتفع عدد الشهداء بحسب آخر إحصائية إلى 765 شهيدًا، وإصابة 4000 بجروح متفاوتة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن من بين الشهداء 140 طفلاً و105 سيدات، في حين كان 10% من الإصابات كانت من الأطفال.

وتسببت جرائم الاحتلال في تسجيل مجازر بحق 13 عائلة وأدت هذه المجازر إلى استشهاد 105 من ذويهم، ولا زال عدد كبير منهم تحت الركام.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة منازل وعمارات سكنية بمناطق متفرقة من القطاع.

وخلفت هذه الهجمات طوال الليل العديد من الشهداء والجرحى، ومتسببة بدمار كبير.

فيما واصلت المقاومة قصفها لمستوطنات ومدن الاحتلال المحاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ.