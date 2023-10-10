  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس

الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس



غزة/سام/

استشهد، اليوم الثلاثاء، اثنين من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد جواد أبو شمالة وزكريا أبو معمر عضوي المكتب السياسي لحركة حماس،في غارة إسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "اغتالت طائرة تابعة للجيش الليلة، جواد أبو شمالة، وزير الاقتصاد في حركة حماس، حيث كان يتولى، ضمن مهامه، إدارة الشؤون المالية للمنظمة وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه العمليات داخل قطاع غزة وخارجه.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، عدوانها على قطاع غزة، مستخدمة سياسة "الأرض المحروقة" من خلال تدمير أهداف مختلفة.

وارتفع عدد الشهداء بحسب آخر إحصائية إلى 765 شهيدًا، وإصابة 4000 بجروح متفاوتة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن من بين الشهداء 140 طفلاً و105 سيدات، في حين كان 10% من الإصابات كانت من الأطفال.

وتسببت جرائم الاحتلال في تسجيل  مجازر بحق 13 عائلة وأدت هذه المجازر إلى استشهاد 105 من ذويهم، ولا زال عدد كبير منهم تحت الركام.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عدة منازل وعمارات سكنية بمناطق متفرقة من القطاع.

وخلفت هذه الهجمات طوال الليل العديد من الشهداء والجرحى، ومتسببة بدمار كبير.

فيما واصلت المقاومة قصفها لمستوطنات ومدن الاحتلال المحاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ.

#غزة #زكريا ابو معمر
photo_2023-10-10_13-41-51
photo_2023-10-10_13-41-49

الأكثر قراءة اليوم

"فعلا إنها شبيهة جدا".. نجل ترامب يلاحظ تفاصيل غريبة في فيديو لفلسطينيين

حماس ترد على تصريحات غالانت عن "الحيوانات البشرية"

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد نواب قادته العسكريين على الحدود اللبنانية.. والجهاد تتبنى

طليب وبوش تطالبان بوقف المساعدات الأمريكية العسكرية لـ"إسرائيل"

نتنياهو لبايدن: لا مفر من دخول بري إلى غزة.. "القسام" : أمر مثير للسخرية

سوناك: نرفض المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عند تقييم تصرفاتهما

بيان أمريكي - أوروبي مشترك لدعم "إسرائيل" في جهودها للدفاع عن نفسها

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون و تل أبيب..

"القسام" ينذر مستوطني عسقلان بالنزوح منها قبل الخامسة مساء

652529f1423604038a2ee408

جيش الاحتلال: لا توجد دعوة لتوجه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية

65253a414236040b2429ccb8

قناة عبرية: إسرائيل حذرت مصر بأنها ستقصف الإمدادات الإغاثية إذا أدخلتها إلى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة: من يستطيع فليهرب إلى مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية