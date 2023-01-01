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حماس تشيد بموقف الكويت الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني

الأحد 08 أكتوبر 2023 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تشيد بموقف الكويت الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني



غزة / سما/

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الأحد، بموقف دولة الكويت الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني.

وأكد عضو قيادة الحركة في الخارج هشام قاسم في تصريح وصل "سما"، أن الكويت لا تترك منبرًا ولا محفلًا عربيًا وعالميًا إلا وتعبر فيه عن دعمها التام لحقوق شعبنا، وإدانة إجرام الاحتلال.

وشدد على أن بيان مجلس الأمة الكويتي جاء ليؤكد الموقف الشعبي والرسمي الداعم لحق شعبنا الكامل في مقاومة الاحتلال والرد على اعتداءاته وانتهاكاته حتى تحقيق حريته.

وشكر قاسم الكويت حكومة ونوابًا وشعبًا على موقفهم الثابت في دعم حق شعبنا بمقاومة المحتل.

وأشار إلى أن الكويت لم تتوان يومًا عن رفضها القاطع للتطبيع مع الاحتلال، خاصة في خضم هرولة بعض الدول للتطبيع مع الاحتلال، وهو أمر يجسد جليًا موقفها الداعم لحقوق شعبنا المشروعة، ونصرة قضيته العادلة.

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