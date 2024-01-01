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أحمد مكي يبدأ التحضيرات لمسلسل "الكبير أوي 8"

الخميس 05 أكتوبر 2023 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد مكي يبدأ التحضيرات لمسلسل "الكبير أوي 8"



وكالات / سما /

كشف مصدر خاص أن الفنان أحمد مكي سيشارك في موسم دراما رمضان 2024، من خلال جزء جديد لـ مسلسل "الكبير أوي"، وذلك بعد النجاح الذي حققه هذا العمل على مدار الأجزاء الماضية، حيث سيبدأ مرحلة البروفات خلال الفترة القليلة المقبلة، استعدادًا لتحديد موعد التصوير.

وأوضح مصدر، أن المخرج أحمد الجندي يعقد جلسات عمل حاليا مع مؤلفي المسلسل، لتحديد تفاصيل الجزء الثامن، وتطوير الأحداث وإضافة "كاركترات" جديدة، فيما سيتعاون المؤلف أحمد سعد والي، مع صناع المسلسل في هذا الجزء، حيث يعمل حاليًا على كتابة مجموعة من الحلقات.

ومن المفترض أن ينتهي أحمد الجندي من مرحلة التحضيرات، لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك للحاق به في موسم مسلسلات رمضان 2024.

#الكبير أوي 8 #أحمد مكي #مسلسل #رمضان

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