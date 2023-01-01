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إلهام شاهين: "ياسمين صبري لازم تتعب وتشتغل على نفسها"

الخميس 05 أكتوبر 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلهام شاهين: "ياسمين صبري لازم تتعب وتشتغل على نفسها"



وكالات / سما /

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن رأيها الشخصي في أعمال الفنانة ياسمين صبري الفنية، مشيرة أنها لا تملك موهبة الفنانة منى زكي والفنانة منة شلبي.

وقالت إلهام خلال لقائها في أحد البرامج: "ياسمين قمورة وزي القمر وعندها موهبة ولكن لا يمكن تكون زي منى زكي ومنة شلبي".

وأضافت: "ياسمين صبري لو عايزة تمثل لازم تتعب تشتغل على نفسها، وتدرب كويس، وليه لأ ممكن تبقى قوية".

وأقيم مساء الإثنين ندوة على هامش تكريم الفنانة إلهام شاهين بحضور رئيس مهرجان الإسكندرية، الأمير أباظة وعدد من النجوم والإعلاميين أبرزهم الفنان محمود حميدة، الفنانة ليلى علوي، الفنانة منال سلامة، الفنانة سلوى محمد علي، والإعلامية بوسي شلبي.

#إلهام شاهين #ياسمين صبري

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