فيديو.. مانشستر سيتي يعود من ألمانيا بانتصار ثمين على لايبزيج

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ثميناً ومستحقاً على مضيفه لايبزيج الألماني، بنتيجة (3-1)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “ريد بول أرينا”، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانفرد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب المجموعة، واستطاع فض شراكته مع لايبزيج الذي انتصر في الجولة الأولى . كما استعاد السيتزنز نغمة الانتصارات بعد تعثّره في آخر مباراتين في بطولتي كأس الرابطة والدوري الإنجليزي.

النتيجة لا تعكس ما حدث في اللقاء بشكلٍ دقيق، لأن السيتي كان متفوقاً على خصمه بفارق شاسع جداً وطيلة التسعين دقيقة، وخلق عدة فرص سانحة للتسجيل، لكنه احتاج حتى الدقيقة 84 لكي يسجل هدف التقدم.

وفرض مانشستر سيتي أسلوبه داخل الملعب منذ الدقائق الأولى، وترجم أفضليته إلى هدف الافتتاح الذي حمل توقيع فيل فودين بحلول الدقيقة 25.

وانتفض لايبزيج في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، ونتج عن ذلك تسجيل هدف التعادل عبر لويس أوبيندا عند الدقيقة 48، لكن مانشستر سيتي استعاد السيطرة سريعاً، وسجّل هدف التقدم قبل 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، عن طريق المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، قبل أن يختتم جيريمي دوكو مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع.