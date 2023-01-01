  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. مانشستر سيتي يعود من ألمانيا بانتصار ثمين على لايبزيج

الخميس 05 أكتوبر 2023 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يعود من ألمانيا بانتصار ثمين على لايبزيج



وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ثميناً ومستحقاً على مضيفه لايبزيج الألماني، بنتيجة (3-1)، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “ريد بول أرينا”، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانفرد مانشستر سيتي في صدارة ترتيب المجموعة، واستطاع فض شراكته مع لايبزيج الذي انتصر في الجولة الأولى . كما استعاد السيتزنز نغمة الانتصارات بعد تعثّره في آخر مباراتين في بطولتي كأس الرابطة والدوري الإنجليزي.

النتيجة لا تعكس ما حدث في اللقاء بشكلٍ دقيق، لأن السيتي كان متفوقاً على خصمه بفارق شاسع جداً وطيلة التسعين دقيقة، وخلق عدة فرص سانحة للتسجيل، لكنه احتاج حتى الدقيقة 84 لكي يسجل هدف التقدم.

وفرض مانشستر سيتي أسلوبه داخل الملعب منذ الدقائق الأولى، وترجم أفضليته إلى هدف الافتتاح الذي حمل توقيع فيل فودين بحلول الدقيقة 25.

وانتفض لايبزيج في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، ونتج عن ذلك تسجيل هدف التعادل عبر لويس أوبيندا عند الدقيقة 48، لكن مانشستر سيتي استعاد السيطرة سريعاً، وسجّل هدف التقدم قبل 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، عن طريق المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، قبل أن يختتم جيريمي دوكو مهرجان الأهداف في الوقت بدل الضائع.

#مانشستر سيتي #لايبزيج #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

بالصور: سرايا القدس تكشف عن صواريخ ومسيرات تدخل لأول مرة الخدمة العسكرية

رئيس الشاباك يطلب من بن غفير عدم اقتحام الأقصى والأخير يرد..

مقتل امرأتين في جريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

تراجع في بورصة تل أبيب و الشيكل يسجل رقما قياسيا مقابل الدولار

يديعوت: اكتشاف أثري غير مسبوق في غزة

20 عضوا ديمقراطيا أمريكيا يعبرون عن مخاوفهم إزاء اتفاق محتمل "بين إسرائيل والسعودية"

أول بلد عربي يعلن نيته الترشح لاستضافة مونديال 2034

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعقب على اشتباكات طولكرم : "نرى بإيران أنها مسؤولة عن الإرهاب" في الضفة الغربية

3 خطيرة.. جيش الاحتلال يعلن اصابة 5 جنود في اشتباكات طولكرم

استشهاد شابين بعد اطلاقهما النار على مركبة للمستوطنين

Screenshot_3

إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (فيديو)

20 عضوا ديمقراطيا أمريكيا يعبرون عن مخاوفهم إزاء اتفاق محتمل "بين إسرائيل والسعودية"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية