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اشتباكات وإحراق جرافة عسكرية

إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (فيديو)

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (فيديو)



نابلس/سما/

أصيب شاب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، والعشرات بالاخنتاق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن إصابة شاب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه تم نقله إلى المستشفى، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

وأشارت المصادر أن جيش الاحتلال نشر قناصة في عدة بنايات خلال اقتحامه المنطقة الشرقية بنابلس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع والزجاجات الحارقة، ما أدى لاشتعال النيران بأحد الجيبات وبجرافة عسكرية.

ومن المتوقع، أن يقتحم ما يقارب2000 يهودي، بمعدل40 حافلة الليلة لقبر يوسف، بحسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية.  

               

#نابلس

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