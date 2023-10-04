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خوفاً من التصعيد

رئيس الشاباك يطلب من بن غفير عدم اقتحام الأقصى والأخير يرد..

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الشاباك يطلب من بن غفير عدم اقتحام الأقصى والأخير يرد..



القدس المحتلة/سما/

طلب رئيس "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار، من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير عدم اقتحام المسجد الأقصى خلال "عيد العرش" اليهودي، لمنع إشعال المنطقة.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية "غير عادية"  بين بار وبن غفير وفق ما أفادت به القناة 13 العبرية مساء اليوم.

وخوفا من التصعيد الأمني، حذر رئيس الشاباك بن غفير من أن الفترة الحالية "ليست الوقت المناسب للصعود إلى المسجد الأقصى.

ووفق القناة ، فإن طلب رئيس الشاباك جاء على خلفية الوضع الأمني وتقييمات المنظومة الأمنية، إذ يرى مسؤولون أمنيون أن "اقتحام بن غفير في الوقت الحالي للأقصى سيشعل المنطقة.

ورد بن غفير على طلب بار قائلا: "أنا ورئيس الشاباك  لدينا علاقة عمل جيدة، وعلى اتصال منتظم، كما يتم مناقشة مسألة الحرم القدسي بشكل روتيني، اما بالنسبة لمسألة توقيت اقتحامي المسجد الأقصى، احاول أن أخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الأمنية وتقييمات المنظومة الأمنية.

#رونين بار

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