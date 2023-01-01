زينة تحتفل بعيد ميلاد أولادها التوأم: كان أحلى يوم

وكالات / سما /

احتفلت الفنانة المصرية زينة، بعيد ميلاد توأمها عز الدين وزين الدين أحمد عز، وأخفت وجها أولادها بوضع إيموجي قلب على وجههم كعادة الفنانة التي تحرص دائما على إخفاء وجه ولديها.

ونشرت الفنانة المصرية زينة، خبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة لها وهي تتوسط أولادها عز الدين وزين الدين وكتبت على الصورة: "زي النهاردة كان أحلى يوم في حياتي، اليوم اللي غير الدنيا في قلبي وعقلي وخلاني أحس إن لحياتي لازمة، وإني مهمة وإن لوجودي معنى.

وأضافت: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه ربنا يخليكوا ليا ويحفظكم ويسعدكم يا روحي اللي عايشة بيها".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة أولاد "زينة" المنتشرة على منصات السوشيال ميديا وكتب البعض رسائل تهنئة، في الوقت الذي تعجب فيه البعض من اخفائها وجههم بهذه الطريقة.

وعز الدين وزين الدين هما أبناء الفنانة زينة والفنان أحمد عز، وخاضت "زينة" معركة قانونية مع الفنان أحمد عز حتى تم إثبات نسب الأولاد له، حيث تبرأ من كونه والدهم وحتى الآن لا يزال يصر على الإنكار. ورغم استمرار قضايا النفقة ومصاريف الدراسة سنويا، إلا أن الفنانة زينة خرجت مؤخرا في أحد اللقاءات وطلبت من الجميع عدم التحدث في تلك القضية وترك حياتها الشخصية وأن علاقة أحمد عز بأولاده على أفضل وجه.

آخر أخبار زينة

تشارك الفنانة زينة هذه الأيام في تصوير أحد أعمالها السينمائية وهو فيلم الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف والفنان أحمد العوضي، وتجسد زينة دور الفتاة الإسكندرانية قمر التي تواجه الكثير من الظلم في حياتها إلا أنها لا تزال تتسم بأهم صفة وهي الجدعنة، والفيلم عن رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم، حسين فهمي، صلاح عبد الله، انتصار، محمود الليثي، ومحمود حافظ، وهو من إخراج خالد يوسف.

كما تألقت الفنانة زينة في دراما رمضان 2023، من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، وجسدت دور "عايدة" حبيبة البطل الفنان محمد رمضان، ورغم النجاح الكبير الذي حققه مسلسل جعفر العمدة والإعلان عن تقديم جزء ثاني من العمل، إلا أن الفنانة زينة أعلنت في أحد البرامج أنها لن تتعاون مرة أخرى مع المخرج محمد سامي ولم تكشف عن الأسباب.

وقالت إنها لم تكن ترغب في المشاركة في العمل ولكنها شاركت بسبب طلب المنتج محمد سعدي ذلك منها، وأن المخرج محمد سامي كان يؤيد عدم مشاركتها بسبب النجاح الكبير الذي حققته قبل المسلسل من خلال دورها في مسلسل الليلة وما فيها.

ومسلسل جعفر العمدة قصة المخرج محمد سامي وهو مشارك في كتابة السيناريو مع السيناريست مهاب طارق، كما أنه مخرج العمل أيضا، وضم المسلسل عدد كبير من النجوم من أبرزهم محمد رمضان، هالة صدقي، أحمد داش، منذر رياحنة، أحمد فهيم، لبنى ونس، إيمان العاصي، مي كساب، جوري بكر، طارق النهري، ومديحة البكري.