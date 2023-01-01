فيديو.. لانس يحول تأخره لفوز على أرسنال بثنائية في دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

حول فريق لانس الفرنسي تأخره لفوز على أرسنال الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأمس، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أرسنال حل ضيفًا على نظيره لانس، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل جابرييل جيسوس الهدف الأول للفريق اللندني، عند الدقيقة 14.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق أدريان توماسون، عند حلول الدقيقة 25.

وتمكن لانس من إحراز هدف الفوز بالدقيقة 69، بواسطة إيلي واهي.

وارتفع رصيد لانس بهذه النتيجة إلى 4 نقاط، في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما يتوقف رصيد الجنرز عند 3 نقاط، بالمرتبة الثانية.

وشهدت نفس المجموعة تعادل أيندهوفن الهولندي مع ضيفه إشبيلية الإسباني، بهدفين مقابل هدفين، مساء اليوم أيضًا.

ومن المقرر أن يحل الجنرز ضيفًا على إشبيلية، في الجولة القادمة من دور المجموعات، مساء يوم 24 أكتوبر الجاري.