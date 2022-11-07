الدولار يرتفع مقابل الشيكل ويحطم الأرقام القياسية مقابل سلة العملات

القدس المحتلة / سما /

تعزز الدولار مقابل سلة العملات إلى أعلى مستوى خلال 10 أشهر .مقابل الشيكل أيضًا، يتم تداول العملة الأمريكية إلى مستوى 3.84 شيكل .في حين انخفض اليورو في التداول إلى سعر 4.02 شيكل ولكنه ارتفع بعد ذلك إلى 4.04 شيكل.

وعلى الرغم من عدم وجود أحداث خاصة في الأزمة الداخلية التي تمر بها اسرائيل، إلا أن العملة تتعزز ببطء وتقترب من الذروة التي وصلت إليها في بداية سبتمبر عندما تم تداولها 3.85 شيكل.

وارتفع الدولار، أمس، بنسبة 0.13% إلى سعر 3.82 شيكل، فيما انخفض اليورو التمثيلي بنسبة 0.23% إلى 4.04 شيكل، وذلك بسبب قوة الدولار في العالم مقابل جميع العملات الرئيسية.

ويعود ارتفاع الدولار، بعد شهرين بالضبط من التخفيض غير المتوقع للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إلى البيانات الجيدة التي قدمها الاقتصاد الأمريكي مؤخرا، بينما انخفض التضخم في أوروبا بشكل كبير ، ولكن هناك خطر الركود في أوروبا. في حين يرى الاقتصاديون أن خطر الركود في الولايات المتحدة قد انحسر.

وسبق لبنك إسرائيل أن أوضح عدة مرات أن هناك انخفاضًا في قيمة العملة المحلية بنسبة 10٪ على الأقل مقابل الدولار، وهذا بسبب عواقب تشريعات الإصلاح القانوني وعدم الاستقرار السياسي.