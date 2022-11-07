الجيش الإيراني يكشف عن أحدث طائرة مسيرة "كمان 19"

وكالات / سما/

كشف الجيش الإيراني اليوم عن احدث طائرة مسيرة له المسماة بطائرة "كمان 19" خلال المناورات المشتركة في انحاء البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استمراراً للمراحل الرئيسية للمناورات العسكرية المشتركة للجيش الإيراني بالطائرات المسيرة في انحاء البلاد، دخلت طائرة كمان 19 المسيرة الدورة العملياتية للجيش بالتحليق لأول مرة.

وقال المتحدث باسم هذه المناورات، العميد أمير علي رضا شيخ: "انه استمرارًا لهذا التمرين، قامت وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الأربع للجيش بالتمرين وتنفيذ أساليب وحلول الحرب الإلكترونية" مضيفا: "أيضًا، في هذه المرحلة من التمرين، تم تنفيذ عملية تعطيل اتصالات الطائرات بدون طيار بنجاح بواسطة طائرات أبابيل 4 وكمان 19".

وتابع العميد علي رضا شيخ: "كانت مواجهة التهديدات المتصورة في عمليات الطائرات بدون طيار باستخدام معدات الحرب الإلكترونية الأرضية والجوية الحديثة، بالإضافة إلى أنظمة الحماية الذاتية، أحد الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها في مناورة الطائرات بدون طيار المشتركة للجيش".

وفي إشارة إلى العملية الناجحة لطائرة "كمان19" المسيرة التابعة للجيش خلال هذا التمرين المتخصص، صرح المتحدث باسم المناورات: "ان طائرة كمان 19 المسيرة دخلت الدورة التشغيلية لهذه القوة لأول مرة من خلال القيام برحلة قتالية والتحليق من إحدى قواعد الطائرات بدون طيار التابعة للجيش، ونفذت عملية الحرب الإلكترونية والتشويش الراداري بنجاح في الجو".

وأوضح: "أن جزءاً كبيراً من المعدات والأسلحة المحلية المستخدمة في هذا التمرين، والتي تم تصميمها وإنتاجها بأيدي الشباب والمتخصصين في بلادنا، لا يمكن نشرها لوسائل الإعلام بسبب اعتبارات التصنيف والسرية للتقنيات المستخدمة في هذه الأسلحة".

واعتبر العميد علي رضا شيخ أن رسالة مناورات الطائرات المسيرة إلى دول المنطقة هي إرساء السلام والصداقة، مشيراً إلى أنه على دول المنطقة أن تعلم أنه بالاعتماد على القوة والوحدة الداخلية، دون الحاجة إلى وجود قوات اجنبية من خارج المنطقة يمكننا الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.