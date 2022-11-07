علامات حب الزوج لزوجته وقت الزعل

وكالات / سما /

من الطبيعي أن يكون هناك فترة خصام أو خلاف بين أي زوجين وهذا أمر صحي وعادي، ويحدث بين الجميع، لكن تختلف طريقة التعامل معها من شخص لآخر، فهذا الأمر مقدر لا مفر منه، ولكن ما يثير القلق هنا هو التصرفات الناتجة عن كل طرف خلال فترة الخصام، أو ما يسمى بالزعل، حيث تُعد هذه الفترة أحد الأوقات الهامة التي تُظهر مدى قوة ومتانة العلاقة بين الزوجين، إليك علامات حب الزوج لزوجته وقت الخلافات الزوجية.

المشاحنات والخلافات الزوجية أمر متكرر

هناك أمر ضروري يحدث بين جميع الأزواج ألا وهو المشاحنات أو الخلافات الزوجية، وهو أمر متكرر، فالحياة لا تخلو من خلاف حول وجهة نظر معينة، ولكن الأهم هو طريقة التعامل بين الزوجين في ذلك الوقت، حيث يختلف أسلوب كل زوج عن الآخر من حيث استخدام أساليب مختلفة من رد الفعل أثناء الخلاف أو الزعل، إذ يلجأون أحياناً إلى العقاب بالصمت أو التجاهل التام، أو قد يلجأ إلى تكبير المشكلة بشكل مبالغ فيه، لكن هناك بعض العلامات اللاإردية توضح مكانة وحب الزوج لزوجته وقت هذه الخلافات وأثناء الخصام.

• تقرب الزوج من الزوجة

ستلاحظين أنه عندما تكونين حزينة في فترة الخلافات الزوجية سيسعى زوجك إلى التقرب إليك وكسب ثقتك، ومنحك بعض الوقت والعناية الكافية ليفهم حقيقة ما يزعجك ويحزنك، ويعزز من التفاهم والألفة بينكما، وستجدينه جالساً أمامك وكأنه يحاول أن يفهم ما يدور بداخلك، بنظرات ستشعرك بالراحة وتبدد مشاعرك الحزينة التي تشعرين بها، من خلال تواصله البصري معك بنظرات مليئة بالحنان والحب أثناء وقت الخلاف لكي تضعف حدة النقاش.

• محاولة إرضاء الزوجة

يفعل كل ما في وسعه لإرضائك، ومصالحتك، وترقيق قلبك وتطييب خاطرك، وقول كلمات الغزل لك، وبطريقة غير مباشرة، بحيث لا ينجرح كبرياؤه، والتحدث معك بلطف ومودة لإعطائك الشعور بندمه ولكي تسامحيه على سبب إغضابه لك، بل يسعى للاتفاق معك على ما يرضيكما معاً.

• تجنب الانفعال

يتركك زوجك حتي تهدئي، ثم يبدأ في النقاش معك مرة أخرى، لكي يحافظ على إدارة النقاش بينكما بشكل متحضر خالٍ من الكلام الجارح أو المسيء لك، فيحاول زوجك بأي طريقة تجنب الانفعال الشديد عند انفعالك أثناء عودة تهدئة النقاش مرة أخرى.

• حزن الزوج لحزن زوجته

قد يصاب الرجل بحالة من الاكتئاب أو الحزن، ويؤثر الحزن على تركيزه، وستجدينه يشعر بالخوف الدائم والمستمر من أن يراك حزينة، حتى أثناء غضبه لكن راحتك تبقى أولوية بالنسبة له، وتجدينه يشعر بالخوف حتى من انفعالك، أو حصول أي أمر يتسبب لك بالانزعاج.

• عدم تجاهل الزوج لاحتياجات الزوجة

قد لا يتجاهلك الزوج المحب لك وقت الزعل بل يمنحك الاهتمام المعتدل والتحدث معك بشكل إيجابي خالٍ من النقد والتوبيخ، ولا ينسى أو يتجاهل احتياجاتك التي تعتادين عليها يومياً وهو عائد من عمله.

• احتواء الزوج لزوجته

يقوم باحتوائك واحتواء الخلافات سريعاً تجنباً لتراكم هذه الخلافات والزعل، وحتى لا تشعري بأنك غير مرغوب فيك ومرفوضة عنده، وقد يحاول الإمساك بيدك أو احتضانك لو شعر بأنك في حالة عصبية أو حزن شديد أو اكتئاب لكي تخرجي من هذه الحالة.

• اهتمام الزوج بزوجته

يقوم بالاهتمام بمشاعرك وتقديرها ومحاولة احتواء زعلك، وعندما يراك حزينة سيكرس كل وقته ليفهم السبب ويساعدك على التخلص من المشكلة، وسيظهر عاطفته واحترامه لك ولمشاعرك وتفهمه بما تشعرين به من ضغوطات وانزعاجات عبر الاستماع مرة أخرى وبصورة مختلفة، بها تفهّم وإصغاء جيد لك ولكلامك.

• اعتذار الزوج

قد تعتبرين أن هذه الخطوة ليست ذات قيمة، لكن أن يتنازل الرجل عن كبريائه ويعترف بخطئه، ويعدك بأنه لن يكرر هذا الخطأ مرة أخرى حتى لو لم يكن مخطئاً، وهذا دلالة على الحب الكبير الذي يحمله لك، فغالباً الرجال لا يفضلون الاعتذار، خاصة للمرأة لأنه يعتبره نوعاً من الضعف، ولكنه يفضل أن يكون ضعيفاً مع من يحب على أن يكون هناك خلاف بينكما.

• الاحترام بين الزوجين

عندما يحبكِ زوجك فستجدين لحظات الخلاف معه ليست شديدة جداً، فقد يتحاشى أن يتصرف بطريقة غير لائقة، وستشعرين باحترامه لكِ حتى في أوقات حزنك، لأنه يعي أن احترام زوجته من أهم الطرق التي تقربه إليك، وخصوصاً وقت الخلاف حيث يشعرك هذا بقيمتك لديه، وأنه يعتبرك فعلياً الشريك الذي يكمل روحه، وهذا دليل كبير على حبه لكِ.

• محاولة التودد للزوجة

الرجل وقت الزعل لن يصمد كثيراً في وقت الخلاف، وستجدينه يحاول طوال الوقت أن يحل الأمور بطريقته الخاصة، على سبيل المثال أن يستغل أي وقت أو مناقشة بينكما ليحاول التودد والتحدث إليكِ، أو يحضر لكِ الحلوى التي تحبينها، أو يشتري هدية لكِ كي يصالحك.

• تقديم الدعم للزوجة

الزوج المحب يتجاوز الخلافات الزوجية، ويدعمك دائماً في المواقف التي تحتاجين فيها للدعم، ويقف بجانبك ويشد من أزرك وقت الضيق والانفعال، كدعم طموحك وآرائك، واحترامها فتجدينه متفهماً لطموحك وعملك ودراستك، وأن يشعر بأن نجاحك من نجاحه لذلك يجب إحساسها دائماً بدعم طموحاتها من أجل التقرب منها.

• الاطمئنان على الزوجةيك

الرجل الذي يحب زوجته لن يتخلى عنها في وقت الزعل، أو يتركها طوال اليوم دون أن يسأل عنها، فهو سيفرق بين الخلاف بينكما، وبين أنه يرغب في الاطمئنان عليك، لهذا ستجدينه يراسلكِ على مدار اليوم؛ كي يطمئن عليكِ، ففكرة الاتصال بحد ذاتها هي دلالة على أنك مهمة بالنسبة له.

• الأولوية للزوجة

يكون لك الأولوية دائماً وبشكل خاص في أوقات الخلاف والزعل، ويقوم بوضعك في أوليات اهتماماته، ويشعرك بأنك أهم شخص في حياته، ويحاول دائماً إظهار ذلك لك، على سبيل المثال أن يسألك إذا كنتِ في حاجة إليه قبل خروجه لأصدقائه، أو حتى يترك لك الخيار في أن يخرج وأنك في الاحتياج له وقت الخلاف.

• المبادرة بحل المشكلة

أيضاً من علامات حب الزوج للزوجة وقت الزعل، عدم اهتمامه بمن بدأ الشجار أولاً، ويقوم بتشجعيك بفتح قلبك والتحدث معك، بل ويبادر هو بحل المشكلة وإصلاح الأمر بينكما.