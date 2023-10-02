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بلدية غزة تُعلن افتتاح سوق اليرموك الشعبي بحلته الجديدة

الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تُعلن افتتاح سوق اليرموك الشعبي بحلته الجديدة



غزة / سما /

أعلنت بلدية غزة، اليوم الثلاثاء، 03 تشرين الأول، 2023 افتتاح سوق اليرموك الشعبي بحلته الجديدة، التي تمتاز بمجموعة من الخدمات ذات الجودة العالية الغير موجودة بمعظم أسواق المدينة.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا خلال تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى "تشهد مدينة غزة صباح اليوم افتتاح سوق اليرموك الشعبي، ونُعلن عن فخرنا لهذه الإضافة المميزة".

وأوضح مهنا أن السوق يمتاز بخط كهربائي على مدار الساعة وخط مياه دائم لأصحاب المحال التجارية ومحطة تحلية للمياه، مبينًا أن هناك حراسة ليلية وكاميرات مراقبة للسوق وحمامات ذكية ومواقف للسيارات وعربات توصيل البضائع.

وذكر أن سوق اليرموك الجديد يضم 638 محلاً تجارياً موزعاً على 4 وحدات من بينها  72 محلاً  للخضار و22 للأقمشة 48 لأغراض متعددة 68 لملابس البالة.

وتابع: "نأمل بأن يساهم السوق في تنشيط الحركة التجارية في المدينة وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية متطلعين بأن يكون مكاناً مميزاً للتسوق".

وفيما يتعلق بالاستعدادات لفصل الشتاء، أفاد مهنا، بأن طواقم البلدية بدأت بالاستعداد لفصل الشتاء بتعزيز مستوى النظافة في المدينة وقبل أشهر عملت على تنظيف مصارف مياه الأمطار، منوهًا إلى أنه تم تجهيز وتهيئة برك تجميع مياه الأمطار الرئيسية الأربعة بالمدينة وهي بركة الشيخ رضوان وبركة الصداقة وبركة عسقولة وبركة 7 دي. 

وأكد على أن ضعف الإمكانيات والموارد المتاحة لدى البلدية يشكل عائقاً كبيراً أمام عمل البلديات.

#بلدية غزة #سوق اليرموك #سوق اليرموك الشعبي

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