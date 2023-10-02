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فيديو: لاعبو الاتحاد السعودي يرفضون الدخول للملعب لمواجهة سباهان في إيران

الإثنين 02 أكتوبر 2023 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: لاعبو الاتحاد السعودي يرفضون الدخول للملعب لمواجهة سباهان في إيران



طهران/سما/

رفض نادي اتحاد جدة السعودي، خوض مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، على استاد نقش جهان بأصفهان، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وأعلن لاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني لظروف غير متوقعة ويحيل ملف اللقاء للجهات المختصة.

وتأخر انطلاق مباراة اتحاد جدة والفريق الإيراني بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول قبل ازالة إحدى الصور السياسية في ممر اللاعبين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للاعبي نادي اتحاد جدة السعودي وهم يغادرون ملعب "نقش جهان" لرفضهم ولأسباب تنظيمية مواجهة مضيفهم سباهان أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

 

#ايران #السعودية

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