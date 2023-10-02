  1. الرئيسية
  2. الصحة

3 أنواع للنزلات المعوية

الأحد 01 أكتوبر 2023 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 أنواع للنزلات المعوية



وكالات / سما /

النزلات المعوية من أكثر المشكلات التي يعانى منها الكثيرون، وقد يختلف نوع الإصابة من شخص لآخر، وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد سيد استشارى باطنة وجهاز هضمى وكبد جامعة الإسكندرية،

إن هناك ثلاث أنواع من النزلات المعوية هى:-

-نزلات معوية طفيلية مثل " الاميببا والجارديا" ، وهى عبارة عن  ألم فى البطن واسهال ، ويتم علاجها عن طريق  مضاد للتقلصات أو علاج  الطفيل نفسه".

-نزلات معوية فيروسية، واعراضها "اسهال ، ألم فى البطن وتقلصات ،وارتفاع بسيط في درجة الحررة ممكن توصل لـ 38 درجة".

-نزلات معوية بكتيرية ، وتكون اعراضها عبارة عن ألم فى البطن واسهال وارتفاع شديد فى درجة الحرارة .

وأضاف،" مع ظهور أي أعراض يجب إجراء الفحوصات والتحاليل لمعرفة نوع الفيروس إذا كان"فيروسى او بكتيري أو طفيلى"، وعلى حسب النوع يصف الطبيب العلاج المناسب لها".

وانهى حديثه قائلا" هناك بعض الطرق للوقاية من النزلات المعوية والتي أهمها" تجنب أكلات الشارع التي تحتوى على نسبة عالية من الفيروسات والعدوى والاهتمام بتناول الأطعمة فى المنزل والاهتمام بغسل الطعام جيدا قبل طهيه".

#النزلات المعوية #الصحة

الأكثر قراءة اليوم

بدء توزيع قسائم شرائية ومساعدات نقدية لـألف أسرة في قطاع غزة

معاريف: 4 عوامل تقود "إسرائيل" إلى الحرب

إصابات جراء انهيار سقالة غرب غزة (صور وفيديو)

في وقت تواجه فيه أوروبا خطر نفاذ زيت الزيتون.. فلسطين تنتج هذا العام نحو 10 آلاف طن..

يديعوت: "بايدن ونتنياهو.. آخر السياسيين"

فيديو: لاعبو الاتحاد السعودي يرفضون الدخول للملعب لمواجهة سباهان في إيران

خيبة أمل "إسرائيلية" من نجاح حماس في انتزاع "تنازلات" من تل أبيب

الأخبار الرئيسية

الشرطة الإسرائيلية تحذر : المسيرات ضد حكومة نتنياهو باتت هدفًا للهجمات الفلسطينية

image_processing20221107-112456-k26s3n

لقاء تصالحي بين نتنياهو وبن غفير والاخير يطالب بتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى

تشمل اطلاق صواريخ .. مناورة بالذخيرة الحية تنفذها سرايا القدس بغزة

20231002114021

وزير الاتصالات الإسرائيليّ في السعوديّة في ثاني زيارة مُعلَنة لوزير بحكومة نتنياهو للرياض

photo_2023-10-02_17-55-21

قناة عبرية: "إسرائيل" تفكر بجدية في العودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية